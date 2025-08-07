За 7 месяцев этого года поступления в местные бюджеты составили более 280 млрд грн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
С начала года поступления в местные бюджеты выросли на 18%
Что известно
«Более 58,6% от общей суммы поступлений — налог на доходы физических лиц. В общей сложности поступило 164,2 млрд грн (+19,3% к факту 2024 года)», — отметила она.
Среди основных источников наполнения местных бюджетов также:
- единый налог — 45,8 млрд грн (+12,5% к январю — июлю 2024 года);
- налог на прибыль предприятий — 18,6 млрд грн (+20,1%);
- налог на имущество — 33,2 млрд грн (+16,3%);
- акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 1,4 млрд грн (+50,5 %);
- туристический сбор — 178 млн грн (+35,7%);
- экологический налог — 787 млн грн (+3,6%).
Источник: Минфин
