Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в Украине превышают мировые из-за низких запасов

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в Украине превысили мировые из-за низких запасов в конце 2024/25 маркетингового года. Об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

В Украине наблюдается дефицит предложений подсолнечного масла, вызванный ограниченным предложением подсолнечника и переходом большинства заводов на переработку сои и рапса.

На этом фоне внутренние цены спроса на сырое подсолнечное масло выросли до 58 000−60 000 грн/т на условиях FCA-завод, что эквивалентно 1160−1200 $/т, тогда как экспортные цены спроса составляют 1 135−1 145 $/т на 0 поставки в сентябре.

Как следствие, небольшие заводы активизировали переработку и подняли цены на подсолнечник (с маслом 50%) до 27 500−28 000 грн/т с доставкой на завод.

Стоит отметить, что цены спроса на августовские поставки подсолнечного масла в Индию составляют 1 210−1 220 $/т, в Китай — 1150 $/т, в страны ЕС — 1 200−1 220 $/т.

Засушливая погода в Николаевской и Днепропетровской областях может снизить урожай подсолнечника на 1 млн т, но на другой территории Украины складываются благоприятные для посевов подсолнечника условия, поэтому прогноз производства остается на уровне 13,5−14 млн т.

Ожидается, что Молдова, Болгария и Румыния увеличат производство подсолнечника по сравнению с прошлым годом, но основное внимание рынка приковано к прогнозам урожая в россии и Казахстане.

Засушливые условия на юго-западной части россии немного снизят урожайность, но увеличение площадей сева подсолнечника по сравнению с прошлым годом на 1 млн га до 11,4 млн га позволит нарастить производство с 16,9 до 18−18,5 млн т.

В Казахстане в 2025 г. площади сева масличных культур увеличили по сравнению с предыдущим годом с 2,89 до 3,99 млн га (2,81 млн га в 2023 г. и 3,86 млн га в 2022 г.), в том числе под подсолнечником — с 1,28 млн га у 1,7 и 1,01 млн га в 2022 г.), поэтому ожидается увеличение производства с 1,6 до 2−2,3 млн т. В настоящее время в стране сохраняется благоприятная для посевов погода, поэтому урожай может быть еще выше.

Посевы рапса также увеличены до 328 тыс. га (в 2024 г. — 155 тыс. га, в 2023 г. — 98 тыс. га, в 2022 г. — 142 тыс. га), а масличного льна — до 1,35 млн га (2022 г. — 2,222 тыс. га). 909 тыс. га, в 2022 г. — 1,41 млн га).

Увеличение производства и переработки подсолнечника в Казахстане почти обеспечивает импортные потребности Китая благодаря дешевой логистике, поэтому в новом сезоне украинские переработчики будут конкурировать с российскими на рынке Индии, поскольку в ЕС спрос на украинское масло снизится благодаря наращиванию собственного производства подсолнечника и рапса.

По прогнозу Oil World (Германия), мировое производство подсолнечника в 2025/26 маркетинговом году вырастет по сравнению с предыдущим сезоном на 4,2 млн т или 7,6% с 55,1 до 59,3 млн т, в том числе в россии оно достигнет рекордных 17,8 млн т.