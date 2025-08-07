За 7 месяцев 2025 года товарооборот Украины составил $69,1 млрд

В январе-июле 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $45,9 млрд, а экспортировали — на $23,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $34,7 млрд, что составляет 76% общих объемов импортируемых товаров, говорится в данных Таможне.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-июле 2025 года составила 0,52 долл/кг.

Откуда больше всего импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $9,9 млрд, Польша — $4,4 млрд и Германия — $3,7 млрд.

Откуда больше всего экспортировали

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $2,9 млрд, Турцию — на $1,9 млрд, Италию — на $1,3 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $18 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 112,7 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $7,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 57,0 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $5,9 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 105,5 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.

Тройка наиболее экспортируемых из Украины товаров

продовольственные товары — $13 млрд

металлы и изделия из них — $2,6 млрд

машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд

За 7 месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 159,1 млн грн.