В Украине 72% госпредприятий не работают или являются фантомами — Гетманцев

Уровень убыточности в государственном секторе почти вдвое превышает общеукраинский показатель, а почти три четверти (72,1%) подконтрольных государству госкомпаний либо не работают, либо вообще являются предприятиями-фантомами. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев .

По его словам, почти 70% предприятий приступили к 2025 году без утвержденных финансовых планов, задолженность по заработной плате на предприятиях в управлении ФГИУ за 2024 год выросла еще на 14% (84,6 млн грн) — до 685,5 млн грн.

Большинство предприятий в управлении ФГИУ декларируют убытки, их сумма составляет 6,45 млрд грн.

«Средняя стоимость аренды квадратного метра государственного имущества в прошлом году снизилась на треть, а долг арендаторов перед государственным бюджетом — 409,3 млн грн (около 15% из которых составляет безнадежная задолженность), — отметил Гетманцев.

Он также добавил, что есть одна положительная новость: перевыполнение плана поступлений от приватизации (247%) — бюджет получил около 10 млрд грн.