S&P подтвердило рейтинги Китая. Прогноз — «стабильный»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 августа 2025, 15:16 Читати українською

S&P подтвердило рейтинги Китая. Прогноз — «стабильный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «A+», краткосрочные — «А-1». Прогноз — «стабильный», говорится в сообщении агентства.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «A+», краткосрочные — «А-1».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз S&P

«Усилия правительства в области снижения рисков финансовой и социальной нестабильности должны позволить экономике продолжить быстрое развитие без повышения уязвимости перед внутренними и внешними шоками», — отмечается в отчете.

При этом поддержка экономики с целью компенсации негативных последствий снижения долговой нагрузки в секторе недвижимости и на уровне регионов наверняка приведет к тому, что дефицит бюджета в ближайшие два-три года будет относительно большим, считают в рейтинговом агентстве.

«Стабильный» прогноз отражает мнение аналитиков S&P GR, что китайская экономика вернется к самоподдерживающемуся росту темпами не менее 4% в течение ближайшего года или двух лет. Это позволит правительству постепенно снизить поддержку экономики в следующие несколько лет. При таком сценарии ежегодный прирост чистого госдолга устойчиво замедлится до менее 6% ВВП, полагают аналитики.

Реальный ВВП КНР, как ожидается, увеличится на 4,3% в этом году после повышения на 5% по итогам 2024 года. В 2026 году эксперты ожидают подъема экономики на 4%, в 2027 и 2028 году — на 4,3%.

Эксперты прогнозируют среднегодовой подъем ВВП в расчете на душу населения в диапазоне 4−4,5% в 2025—2028 годах. В результате к концу этого периода показатель составит $16,1 тыс.

Также в ближайшее время предполагается рост безработицы: с 5,1% в прошлом году до 5,3% в текущем году и 5,4% в 2026—2027 годах. При этом в 2028 году она вернется к 5,3%.

По прогнозу экспертов агентства, потребительские цены в стране в 2025 году не изменятся, в 2026 году — вырастут на 0,1%, в 2027 году — на 0,8%, в 2028 году — на 1,8%.

Средний курс китайской нацвалюты ожидается в районе 7,3 юаня/$1 в этом и следующем годах, 7,2 юаня в 2027 году и 7,1 юаня в 2028 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами