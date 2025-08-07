НБУ продолжает переговоры с Revolut по выходу на украинский рынок

Финтех-компания Revolut продолжает переговоры с Национальным банком Украины по выходу на украинский рынок. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.

Что известно

Он подчеркнул, что процесс авторизации и лицензирования продолжается в рамках предусмотренных процедур.

По его словам, компания Revolut демонстрирует полное понимание позиции Нацбанка и ведет конструктивный наблюдательный диалог с регулятором.

«Между нашими командами проходит соответствующий наблюдательный диалог. Я не буду вдаваться в детали его течения, но могу сказать, что работа продолжается», — пояснил Пышный.

Глава НБУ не стал раскрывать деталей переговоров, но отметил, что не видит никаких тревожных сигналов. Он призвал дать возможность командам по обе стороны завершить все необходимые процессы.

Пышный также напомнил, что любой новый участник рынка должен пройти все этапы согласования, получить соответствующие лицензии и работать в соответствии с законодательством Украины, в том числе по защите прав потребителей.