Украинские евробонды выросли на фоне надежд на мирные переговоры

Украинские долларовые облигации (евробонды) продолжили свой рост после того, как Кремль подтвердил планы встречи между лидерами россии и США. Это снова усилило ставки на потенциальное перемирие между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В четверг, 7 августа, украинские ценные бумаги стали самыми прибыльными среди всех долговых активов развивающихся стран. Некоторые облигации достигли самых высоких показателей за последние четыре месяца.

Причины роста

Рост евробондов начал набирать обороты еще после заявления президента США Дональда Трампа в среду, 6 августа. Он сказал, что есть «хорошие шансы» на скорую встречу с российским диктатором владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках очередной попытки достичь мира между двумя странами.

Ралли ускорилось после того, как Кремль в четверг подтвердил, что Россия и США согласовали место проведения встречи, которая должна пройти на следующей неделе.

Долларовые облигации Украины с погашением в феврале 2029 года выросли более чем на 3 цента — до 65 центов за доллар. Остальные ценные бумаги также продемонстрировали рост.

В то же время, украинские облигации все еще стоят меньше, чем в феврале, когда инвесторы надеялись на скорое завершение войны после победы Трампа на президентских выборах.

«Это положительный сигнал, отсюда и ралли облигаций, но нам нужно увидеть дальнейшие шаги по продолжению роста. Внимание будет сосредоточено на том, что будет обсуждаться на этих встречах», — прокомментировал Роджер Марк, аналитик по фиксированным доходам Ninety One UK Ltd. в Лондоне.