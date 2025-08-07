НБУ прогнозирует рост цен из-за девальвации гривны к евро

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Девальвация гривны к евро

«В течение следующих двух-трех кварталов мы увидим постепенный перенос на цены той девальвации гривны к евро, которая уже состоялась», — отметил Пышный.

По его словам, рост курса евро стал играть свою роль в 2025 году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн. Это привело к соответствующим изменениям в паре доллар/евро, что сказалось на курсе гривны к евро.

Кроме того, регулятор уже отслеживает влияние колебаний евро на цены, в частности, на топливном рынке, однако полный эффект от этих изменений еще проявится со временем.

«Вместо этого к доллару гривна остается устойчивой. Динамика курса гривны к доллару определяется рынком, как и предусмотрено управляемой гибкостью», — подчеркнул глава НБУ.

