Цены на сливы в Украине падают, но они все еще на 50% дороже, чем в прошлом году

Пятую неделю цены на сливы в Украине продолжают стремительно снижаться, а с начала текущей недели негативные ценовые тенденции в данном сегменте даже усилились. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На внутреннем рынке наблюдается избыточное предложение фруктов из местных хозяйств, оказывающее существенное давление на цены в данном сегменте.

По информации участников рынка, на сегодняшний день спрос местных оптовых компаний на сливы достаточно невысок, тогда как объемы предложения данных косточковых на рынке продолжают увеличиваться, учитывая сезонный фактор.

Сейчас цены на сливы из местных хозяйств варьируются в диапазоне 15−40 грн/кг ($0,36−0,96/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 29% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Также отмечается, что жаркая солнечная погода способствует интенсивному созреванию слив и в то же время отрицательно сказывается на их качестве, что оказывает дополнительное давление на отпускные цены.

Сливы на 50% дороже, чем в прошлом.

Несмотря на очередное удешевление, сливы в Украине поступают в продажу в среднем на 50% дороже, чем в начале августа прошлого года.

При этом садоводы не исключают, что при нынешних обстоятельствах будут вынуждены и дальше уступать покупателям и снижать цены в данном сегменте.