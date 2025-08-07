Multi от Минфин
українська
7 августа 2025, 11:55

В Индонезии и Бразилии рассматривают создание биткоин-резерва: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Власти Индонезии рассматривают идею создания биткоин-резерва и майнинга на «зеленой» энергии

Власти Индонезии изучают возможность создания национального биткоин-резерва, а также использование гидро- и геотермальной энергии для майнинга криптовалют. Об этом заявила организация Bitcoin Indonesia после встречи с представителями правительства.

По данным Bitcoin Indonesia, активистов пригласили в офис вице-президента, где они провели презентацию потенциала биткоина для страны. Ключевой темой обсуждения стало использование майнинга как основного источника пополнения национального биткоина-резерва.

«Мы рассмотрели смелую идею: использование майнинга биткоинов как стратегии национального резерва. Да, серьезно. Индонезия изучает, как биткоин может способствовать укреплению экономики в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации организации.

В презентации говорилось, что Индонезия имеет значительный потенциал для использования своих гидро- и геотермальных ресурсов для майнинга криптовалют. Согласно отчету Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia, в 2024 году сектор «зеленой» энергетики в стране вырос на 17,2%.

Bitcoin Indonesia также обратилась к прогнозу соучредителя MicroStrategy Майкла Сейлора, считающего, что к 2045 году курс биткоина может преодолеть отметку в $13 млн.

Участники встречи оставили в офисе вице-президента тематическую литературу. По официальному заявлению, идея продвижения биткоина, а также организация образовательных инициатив получили поддержку.

В то же время позже, после того как история получила огласку, Bitcoin Indonesia опубликовала дополнительное примечание. Согласно ей, презентация и обсуждение носили неофициальный характер, и у власти нет конкретных планов по созданию биткоин-резерва.

Следует отметить, что Индонезия запретила криптоплатежи еще в 2017 году. Однако в 2019 году цифровые активы были признаны товарами, что явилось шагом к более мягкому регулированию сектора.

В Бразилии обсудят создание национального биткоин-резерва: законопроект вынесли на публичные слушания

20 августа 2025 года в парламенте Бразилии состоятся публичные слушания по законопроекту о создании национального биткоин-резерва. Об этом сообщает Livecoins.

Эта инициатива была выдвинута политиком Эросом Биондини в ноябре 2024 года. Его законопроект предусматривает диверсификацию денежных активов Бразилии за счет биткоина, а в перспективе — и других криптовалют.

В частности, для этих целей Биондин предложил выделить до 5% национальных резервов. Управлять этим криптопортфелем будет Центральный банк Бразилии, используя специально созданную блокчейн-инфраструктуру с элементами искусственного интеллекта.

В конце июня 2025 года, после того, как законопроект попал в Комиссию по экономическому развитию (CDE), депутат Луис Филипп де Орлеан-е-Браганс потребовал вынести его на публичные слушания.

«Несомненно, исходя из того, что мы видим в биткоин-сообществе, это один из самых актуальных законопроектов, представленных в Палате депутатов за последнее время. Он выводит Бразилию на передний план этой дискуссии и, возможно, впервые, как одного из пионеров, предлагающих нечто столь новое, столь актуальное и столь многообещающее, что может обеспечить Бразилии экономический суверенитет в ближайшем будущем, включая возможность погашения долга и балансировку резервов», — заявил Биондине место.

Рассмотрев запрос, Палата депутатов назначила слушания по законопроекту о биткоине-резерве на 20 августа 2025 года. По данным Livecoins, в них примут участие не только парламентарии, но и приглашенные эксперты.

Среди участников будут:

  • Руководитель биткоин-стратегии в Méliuz Диего Коллинг.
  • Представители Центрального банка, Министерства денег и остальных правительственных агентств.
  • Члены Бразильской ассоциации криптоэкономики (Abcripto).

Публичные слушания являются важной презентацией законопроекта. Если он получит одобрение Нижней палаты, то его вынесут на рассмотрение в Сенате. После этого документ должен получить подпись президента для вступления в силу.

Японский гигант SBI Holdings подал заявки на два крипто-ETF, включая фонд для Bitcoin и XRP

Японская финансовая группа SBI Holdings подала заявки на запуск двух биржевых фондов (ETF), связанных с криптовалютами. Один из них планирует инвестировать непосредственно в биткоин (BTC) и XRP. Об этом стало известно в отчете компании за второй квартал 2025 года.

В отчете фигурируют два траста, которые SBI Holdings стремится запустить:

  • Digital Gold Crypto ETF. Этот фонд будет распределять активы следующим образом: до 51% будет вкладываться в акции золотых ETF, а остальные 49% — в криптовалютные ETF. По мнению компании, подобная структура обеспечит инвесторам максимально сбалансированный продукт.
  • Crypto-Assets ETF. Этот фонд будет инвестировать непосредственно в биткоин и XRP. SBI Holdings считает, что такая структура предоставит инвесторам единую точку входа в два, по ее мнению, наиболее перспективных сектора криптовалютного рынка.

Обе заявки были направлены в Агентство финансовых услуг Японии (FSA), однако ответы пока не получены. Стоит отметить, что среди крупных спотовый рынков XRP-ETF сейчас торгуется только в Канаде.

Эксперты рынка, в частности, аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт, прогнозируют, что подобные биржевые фонды близки к одобрению в США, возможно, уже в четвертом квартале 2025 года.

Запуск криптовалютных ETF в Японии может оказаться возможным благодаря изменениям в законодательстве. В июне 2025 года FSA предложило приравнять криптоактивы к финансовым продуктам. Это не только откроет двери для запуска криптовалютных ETF, но и снизит налоговую нагрузку на инвесторов.

SBI Holdings активно поддерживает развитие криптовалютной сферы. Ранее компания заключила партнерство с Circle, эмитентом стейблкоина USDC, а также инвестировала в эту фирму во время ее первоначального публичного предложения (IPO).

В отчете также упоминается заинтересованность SBI Holdings во внедрении стейблкоинов, в частности, упомянутого USDC и RLUSD от Ripple Labs. Компания также заинтересована в выпуске стейблкоинов, привязанных к иене, и положительных изменениях в нормативно-правовом поле, выражая готовность к диалогу с властью и предложению своих услуг в этом направлении.

Parataxis выходит на биржу и создает биткоин-резерв на $640 миллионов

Компания по управлению цифровыми активами Parataxis объявила о своем выходе на фондовую биржу из-за слияния со SPAC-компанией SilverBox Corp IV. Ожидается, что сделка, которая должна завершиться в ближайшие месяцы, принесет до $640 млн валовой выручки. Эти средства планируется направить на создание значительного институционального биткоин-казначейства.

После завершения слияния объединенная структура получит название Parataxis Holdings и будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером PRTX. Общая стоимость акционерного капитала по условиям сделки оценивается в $800 млн при цене размещения в $10 за акцию.

Из заявленных $640 млн, примерно $240 млн поступят напрямую от слияния, а еще до $400 млн — через дополнительную кредитную линию.

К моменту анонса уже привлечено $31 млн, которые Parataxis немедленно использует для покупки биткоинов, начиная с формирования своего криптовалютного резерва.

Генеральный директор компании Эдвард Чин отметил, что это соглашение обеспечит необходимый капитал для расширения инвестиционной деятельности Parataxis в США. Кроме того, она откроет новые возможности для институционального управления активами, доходность которых будет связана с биткоином.

Источник: Минфин
