Трамп введет 100% тариф на чипы, освобождая от него компании, инвестирующие в США

Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% тариф на импорт полупроводников, но пообещал освободить от этого компании, которые перенесут производство обратно в США. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Трамп объявил о планах введения 100% тарифа на импорт полупроводников, в то же время пообещав освободить от налогообложения такие компании, как Apple Inc., которые переносят производство обратно в США, что вызвало споры среди торговых партнеров и компаний по всему миру, чтобы понять эту угрозу.

Читайте также: Apple увеличит свои инвестиции в США на $100 млрд

Президент США объявил о своих намерениях из Овального кабинета в окружении главного исполнительного директора Apple Тима Кука, обнародовавшего планы инвестировать еще 100 миллиардов долларов в отечественное производство.

Любая компания, которая продемонстрирует аналогичное обязательство, будет освобождена от тарифов на чипы, хотя Белый дом будет взимать отдельный налог на импорт электронной продукции, от смартфонов до полупроводниковых автомобилей.

Неожиданное заявление Трампа еще больше переворачивает мировую цепь поставок электроники, которая переживает сейсмические изменения после десятилетий зависимости от Китая.

Apple присоединилась к ряду компаний от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. к Nvidia Corp., которые обязались потратить вместе более $1 триллиона с момента вступления Трампа в должность, стремясь успокоить администрацию, стремящуюся вернуть производство домой. Хотя значительная часть капитала в этих обещаниях представляла собой предварительные обязательства или долгосрочные планы, они, похоже, работают.

В четверг министр Национального совета развития Тайваня Лю Чин-чин заявил, что TSMC уволена от 100% американских тарифов на чипы, хотя некоторые местные компании пострадают.

Министр торговли Южной Кореи Ео Хан-ку заявил, что Samsung Electronics Co., SK Hynix Inc. не будут платить эти пошлины на чипы. Обе южнокорейские компании, производящие чипы, пообещали инвестиции в США.

«Мы собираемся ввести очень большую пошлину на чипы и полупроводники, но хорошая новость для таких компаний, как Apple, заключается в том, что если вы строите в Соединенных Штатах или обязались строить, безусловно, обязались строить в Соединенных Штатах, плата не будет взиматься», — сказал Трамп журналистам.

Хотя обещанная цифра в 100% значительно превзойдет прогнозы аналитиков, обещание широкомасштабных исключений успокоило рынки.

Фьючерсы США выросли, в то время как азиатские технологические акции показали неоднозначную динамику. Исключение — большая победа для Apple и Cook, которые готовились к существенным тарифам.

От TSMC до Eli Lilly & Co., более десятка крупных фирм объявили о масштабных инвестиционных планах с момента победы Трампа на президентских выборах 2024 года, а генеральные директора улетели в его курорт Мар-а-Лаго во Флориде, а затем в Белый дом после его присяги.