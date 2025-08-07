Акции TSMC достигли рекордного максимума

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) в четверг достигли рекордно высокого уровня после подтверждения Тайбэем, что компания будет освобождена от 100% американского тарифа на импорт полупроводников, пишет Bloomberg.

Что известно

Освобождение связано с планами TSMC по расширению производства в Соединенных Штатах.

Президент Дональд Трамп объявил о масштабном тарифе, направленном на стимулирование внутреннего производства чипов. Однако компании, подобные TSMC, которые инвестируют в производство в США, не будут облагаться импортной пошлиной.

Акции TSMC, котирующиеся в Тайбэе, выросли почти на 5% до 1 180 вон, как показывают данные Google.

В Южной Корее торговые представители заявили, что Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться 100% американскими тарифами на чипы.