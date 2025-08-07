Приватбанк снизил тариф на переводы с карт на карты банка в Приват24

Приватбанк установил единый сниженный тариф на международные P2P-переводы с карты на карту в Приват24 в размере 1% в любом направлении, чтобы сделать международные переводы еще более доступными и выгодными для клиентов, говорится в сообщении банка.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Теперь, когда вы переводите средства с карты зарубежного банка на любую карту Приватбанка через Приват24, тариф составляет лишь 1% вместо предыдущих 1,5%.

Ранее банк снизил тариф на переводы с карт Приватбанка на международные карты — с 2% (минимум 50 грн) до 1% (минимум 50 грн).

Таким образом, до конца 2025 года все международные переводы с карты на карту в Приват24 можно делать по единому тарифу 1% как с карт иностранных банков на карты Приватбанка, так и с карт Приватбанка на международные карты.