У «Резерв+» появилась новая отсрочка для работников образования

В приложении «Резерв+» теперь доступен новый тип отсрочки от мобилизации — для научных, научно-педагогических и педагогических работников учебных заведений. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Кто может оформить

Ее могут оформить сотрудники высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также научных учреждений.

Для получения отсрочки в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) должны быть указаны три условия:

основное место работы — именно в образовательном учреждении;

ставка не менее 0,75;

работник относится к кадровой группе образовательного процесса или занимает административную должность преподавательской категории.

Как оформить

В приложении нужно нажать три точки на главном экране, выбрать «Подать запрос на отсрочку», а затем выбрать соответствующую категорию. После рассмотрения пользователь получит уведомление о результате.

В случае, если работник отвечает всем критериям, но не может оформить отсрочку через «Резерв+», следует обратиться в учебное заведение. Там должно проверить наличие и правильность данных в ЕДЕБО.