В приложении «Резерв+» теперь доступен новый тип отсрочки от мобилизации — для научных, научно-педагогических и педагогических работников учебных заведений. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
У «Резерв+» появилась новая отсрочка для работников образования
Кто может оформить
Ее могут оформить сотрудники высшего, профессионального высшего и профессионального образования, а также научных учреждений.
Для получения отсрочки в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО) должны быть указаны три условия:
- основное место работы — именно в образовательном учреждении;
- ставка не менее 0,75;
- работник относится к кадровой группе образовательного процесса или занимает административную должность преподавательской категории.
Как оформить
В приложении нужно нажать три точки на главном экране, выбрать «Подать запрос на отсрочку», а затем выбрать соответствующую категорию. После рассмотрения пользователь получит уведомление о результате.
В случае, если работник отвечает всем критериям, но не может оформить отсрочку через «Резерв+», следует обратиться в учебное заведение. Там должно проверить наличие и правильность данных в ЕДЕБО.
