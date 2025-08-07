В течение июля украинский автопарк пополнили более 22,4 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июлем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 12%, сообщает Укравтопром.
Более 22 тысяч авто в месяц: спрос на «секонд-хенд» из-за границы бьет рекорды
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Далее следуют: электромобили — 24%; дизельные — 19%; гибриды — 6%; авто с ГБО — 3%.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ — 10 самых популярных моделей месяца
- VOLKSWAGEN Golf — 1056 ед.;
- TESLA Model Y — 733 ед.;
- RENAULT Megane — 724 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 674 ед.;
- SKODA Octavia — 669 ед.;
- AUDI Q5 — 654 ед.;
- NISSAN Rogue — 603 ед.;
- TESLA Model 3 — 567 ед.;
- NISSAN Leaf — 522 ед;
- VOLKSWAGEN Passat — 495 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,7 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 135,8 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2024 г.
