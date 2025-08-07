Более 22 тысяч авто в месяц: спрос на «секонд-хенд» из-за границы бьет рекорды

В течение июля украинский автопарк пополнили более 22,4 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июлем 2024 года, спрос на такие авто увеличился на 12%, сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Далее следуют: электромобили — 24%; дизельные — 19%; гибриды — 6%; авто с ГБО — 3%.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ — 10 самых популярных моделей месяца

VOLKSWAGEN Golf — 1056 ед.;

TESLA Model Y — 733 ед.;

RENAULT Megane — 724 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 674 ед.;

SKODA Octavia — 669 ед.;

AUDI Q5 — 654 ед.;

NISSAN Rogue — 603 ед.;

TESLA Model 3 — 567 ед.;

NISSAN Leaf — 522 ед;

VOLKSWAGEN Passat — 495 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,7 года.