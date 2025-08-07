Китай планирует запустить свои первые стейблкоины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 августа 2025, 9:03 Читати українською

Китай планирует запустить свои первые стейблкоины

Китай готовится к запуску первых стейблкоинов, пытаясь усилить международную роль юаня и создать альтернативу доллару, пишет Financial Times.

Китай готовится к запуску первых стейблкоинов, пытаясь усилить международную роль юаня и создать альтернативу доллару, пишет Financial Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноНесмотря на растущий интерес со стороны государственных компаний и крупных банков, развитие технологии сдерживается опасениями регуляторов относительно возможного оттока капитала и рисков для финансовой стабильности.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Несмотря на растущий интерес со стороны государственных компаний и крупных банков, развитие технологии сдерживается опасениями регуляторов относительно возможного оттока капитала и рисков для финансовой стабильности.

В то время как криптовалютная торговля остается запрещенной на материковом Китае, Гонконг стал его своеобразным «испытательным полигоном», отмечает издание. Недавно город принял закон, позволяющий лицензированным компаниям выпускать стейблкоины, обеспеченные любой фиатной валютой. Однако гонконгский монетарный орган (HKMA) подходит к процессу с осторожностью и заявил, что выдаст лишь «несколько» лицензий со следующего года.

Читайте также: SEC позволила классифицировать USD-стейблкоины как эквивалент наличных денег: что нового на рынке

На фоне успеха долларовых стейблкоинов китайские власти все чаще заявляют о необходимости продвигать собственные проекты в этой области. По их мнению, такие токены усиливают глобальное доминирование США. При этом стремление Китая использовать технологию для расширения влияния юаня сталкивается с необходимостью сохранять жесткий контроль над финансовой системой страны.

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн в июне заявил, что стейблкоины «фундаментально изменили традиционный платежный ландшафт».

Осторожность Пекина отражается и в подходе Гонконга. Представители HKMA предупредили о рисках, связанных с отмыванием денег и спекуляциями, заявив, что на первом этапе программы будут сосредоточены на применении в сфере B2B. Финтех-компании, участвующие в испытательной программе, обязаны доказать наличие достаточных резервов, продуманных механизмов урегулирования споров и четкого понимания правовой юрисдикции.

Читайте также: Новая валютная война сверхдержав: как США и Китай делят криптомир

Интерес к выпуску стейблкоинов, как стало известно FT, проявляют китайские государственные компании, особенно в сфере расчетов и трансграничных платежей. Несколько таких компаний, работающих в Гонконге, уже готовятся подать заявки на лицензии. Однако из четырёх крупнейших китайских госбанков только один, по информации источников, получит разрешение в рамках первого этапа.

HKMA также не исключает возможность одобрения стейблкоинов, обеспеченных офшорным юанем. Это соответствует давним планам Китая по расширению использования национальной валюты в международных расчетах. Стейблкоины в этом контексте рассматриваются как альтернатива традиционным системам, таким как SWIFT, к которой Пекин относится с растущей настороженностью на фоне геополитической напряженности.

Как отмечает директор Центра финансовых инноваций при Университете Гонконга Чэнь Линь, соперничать с долларовой экосистемой стейблкоинов будет крайне непросто. «Гонконг прилагает усилия, но путь еще длинный», — подытожил он.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами