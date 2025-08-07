Китай планирует запустить свои первые стейблкоины

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Несмотря на растущий интерес со стороны государственных компаний и крупных банков, развитие технологии сдерживается опасениями регуляторов относительно возможного оттока капитала и рисков для финансовой стабильности.

В то время как криптовалютная торговля остается запрещенной на материковом Китае, Гонконг стал его своеобразным «испытательным полигоном», отмечает издание. Недавно город принял закон, позволяющий лицензированным компаниям выпускать стейблкоины, обеспеченные любой фиатной валютой. Однако гонконгский монетарный орган (HKMA) подходит к процессу с осторожностью и заявил, что выдаст лишь «несколько» лицензий со следующего года.

На фоне успеха долларовых стейблкоинов китайские власти все чаще заявляют о необходимости продвигать собственные проекты в этой области. По их мнению, такие токены усиливают глобальное доминирование США. При этом стремление Китая использовать технологию для расширения влияния юаня сталкивается с необходимостью сохранять жесткий контроль над финансовой системой страны.

Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн в июне заявил, что стейблкоины «фундаментально изменили традиционный платежный ландшафт».

Осторожность Пекина отражается и в подходе Гонконга. Представители HKMA предупредили о рисках, связанных с отмыванием денег и спекуляциями, заявив, что на первом этапе программы будут сосредоточены на применении в сфере B2B. Финтех-компании, участвующие в испытательной программе, обязаны доказать наличие достаточных резервов, продуманных механизмов урегулирования споров и четкого понимания правовой юрисдикции.

Интерес к выпуску стейблкоинов, как стало известно FT, проявляют китайские государственные компании, особенно в сфере расчетов и трансграничных платежей. Несколько таких компаний, работающих в Гонконге, уже готовятся подать заявки на лицензии. Однако из четырёх крупнейших китайских госбанков только один, по информации источников, получит разрешение в рамках первого этапа.

HKMA также не исключает возможность одобрения стейблкоинов, обеспеченных офшорным юанем. Это соответствует давним планам Китая по расширению использования национальной валюты в международных расчетах. Стейблкоины в этом контексте рассматриваются как альтернатива традиционным системам, таким как SWIFT, к которой Пекин относится с растущей настороженностью на фоне геополитической напряженности.

Как отмечает директор Центра финансовых инноваций при Университете Гонконга Чэнь Линь, соперничать с долларовой экосистемой стейблкоинов будет крайне непросто. «Гонконг прилагает усилия, но путь еще длинный», — подытожил он.