США введут вторичные санкции против россии 8 августа — Reuters

США планируют ударить по россии вторичными санкциями. Такие меры будут утверждены в пятницу, 8 августа. Об этом пишет Reuters .

Что известно

Неназванный представитель Белого дома рассказал, что встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно.

«Россияне заинтересованы в продолжении сотрудничества с США. Вторичные санкции, как и ожидалось, будут введены в пятницу», — добавил он.

Санкции против РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести против россии вторичные тарифы и вторичные санкции. Такие меры он обещал реализовать, если до 8 августа россия не заключит перемирие с Украиной.

6 августа Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Он встретился с российским диктатором владимиром путиным. Основной темой переговоров стала война россии против Украины.