США введут вторичные санкции против россии 8 августа — Reuters

США планируют ударить по россии вторичными санкциями. Такие меры будут утверждены в пятницу, 8 августа. Об этом пишет Reuters.
Что известно
Неназванный представитель Белого дома рассказал, что встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно.
«Россияне заинтересованы в продолжении сотрудничества с США. Вторичные санкции, как и ожидалось, будут введены в пятницу», — добавил он.
Санкции против РФ
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах ввести против россии вторичные тарифы и вторичные санкции. Такие меры он обещал реализовать, если до 8 августа россия не заключит перемирие с Украиной.
6 августа Москву посетил спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Он встретился с российским диктатором владимиром путиным. Основной темой переговоров стала война россии против Украины.
Источник: Минфин
Вторинні санкції, як і очікувалося, будуть введені в п’ятницю
Це що за успішні перемовини коли одразу після них вводяться санкції? Чи санкції будуть м’якші ніж планувалося?