українська
7 августа 2025, 8:00

Apple увеличит свои инвестиции в США на $100 млрд

Компания Apple заявила, что расширит свои запланированные инвестиции в США еще на $100 млрд. Об этом сообщает NBC News .

Компания Apple заявила, что расширит свои запланированные инвестиции в США еще на $100 млрд.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме вместе с гендиректором Apple Тимом Куком.

Во время общения с прессой Трамп заявил, что его администрация «введет очень высокий тариф на микросхемы и полупроводники», но для любой строящейся в США компании «плата взиматься не будет».

Он уточнил, что тариф будет составлять примерно 100% и будет применяться ко всем микросхемам, импортируемым в страну.

«Трамп предупредил, что объявит о введении пошлин на полупроводники, которые могут затронуть iPhone, iPad, MacBook и другие популярные продукты Apple», — пишет NBC News.

«Я рад быть здесь с вами сегодня, и я очень горжусь тем, что сегодня мы выделяем Соединенным Штатам дополнительно $100 миллиардов», — сказал Кук Трампу во время мероприятия в Белом доме.

Читайте также: Apple анонсировала масштабные инвестиции в экономику США: $500 миллиардов и 20 тысяч рабочих мест

Он сообщил, что компания «уже подписала новые соглашения с 10 компаниями по всей Америке», чтобы производить дополнительное производство.

«Во-вторых, мы намерены закупать современные редкоземельные магниты американского производства», — добавил он.

Кроме того, сама Apple заявила, что будет производить стеклянные покрытия для всех iPhone и Apple Watch, которые продаются по всему миру — в США. В частности, компания-производитель стекла Corning, в рамках сделки на 2,5 млрд долларов будет производить его на своем заводе в Харродсбурге, штат Кентукки.

«Apple значительно увеличит затраты на внутреннюю цепочку поставок iPhone и построит самую большую и сложную линию по производству смарт-очков в мире», заявил Трамп во время встречи.

NBC отмечает, что Corning переоснастит все свои мощности под производство продукции для Apple, что позволит увеличить численность производственных и инженерных кадров производителя стекла в Кентукки на 50%.

Между тем Apple заявила, что объявление о производстве стекла является частью обязательства по выделению $600 млрд на перенос части своих цепочек поставок в США. Ранее компания обещала инвестировать $500 млрд в последующие 4 года.

Кроме того, компания Applied Materials (поставщик Apple) тоже объявила об инвестициях $200 млн в завод в Аризоне по производству оборудования для производства чипов.

Данное оборудование будет использоваться Texas Instruments, другим поставщиком Apple — для производства некоторых полупроводников, используемых в продукции Apple.

«Apple также построит в Хьюстоне завод по производству серверов площадью 250 000 квадратных футов и вложит миллиарды долларов в строительство центров обработки данных по всей стране — от Северной Каролины до Айовы и Орегона», — рассказал Трамп.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проекти для інвестування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
