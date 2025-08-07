В каталоге InvestMarket от «Минфин» появилась новая компания —iPlan. Это образовательный проект, который помогает клиентам упорядочить личные финансы, определить финансовые цели и рациональные способы их достижения.
iPlan — новый участник InvestMarket от «Минфин»
Что стоит знать о iPlan
Уже более 9 летпроект iPlan помогает украинцам во всем мире разобраться с личными финансами — от первых шагов до стратегического планирования и инвестирования.
На сегодняшний день iPlan имеет 2000+ клиентов из 20+ стран и входит в Forbes Next 250 — список компаний, которые меняют будущее Украины.
Среди клиентов компании:
- специалисты различных отраслей, фрилансеры и семьи, стремящиеся к финансовой системности, созданию резерва, накоплению на крупные цели;
- украинцы за рубежом, которым нужно разобраться в налоговой и валютной среде;
- начинающие, которые имеют сбережения и хотят начать инвестировать без ошибок и страха.
Станьте клиентом iPlan, чтобы с помощью экспертов систематизировать личные финансы, разработать пошаговый финплан, определить свои финансовые цели и найти ответы:
- Сколько будет стоить их реализация?
- Сколько нужно экономить, чтобы реализовать ваш идеальный жизненный сценарий?
- Куда инвестировать, чтобы приумножить сбережения?
Какие образовательные услуги предлагает iPlan
iPlan предлагает образовательные продукты, организует встречи и открытые вебинары, объединяя сообщество пользователей из Украины и за рубежом.
Клиентам iPlan доступны:
- обучающие продукты: курсы, вебинары, гиды;
- информационно-аналитические встречи с финансовыми планировщиками;
- образовательные события: Invest Meetup в Европе и Украине, гостевые лекции, открытые вебинары;
- программы финансового well-being для сотрудников компаний.
Также команда развивает платформу iPlan EDU, где каждый может научиться управлять бюджетом, сбережениями и инвестированием.
Как стать клиентом
Чтобы узнать больше об услугах компании — оставьте заявку на бесплатную 30-минутную консультацию.
На ней вы обсудите с финансовым планировщиком свою ситуацию, цели, запрос и получите общую информацию о вариантах сотрудничества и формировании плана.
Как работает iPlan
iPlan — первая в Украине финансовая компания, которая работает по американской модели fee-only, предусматривающей исключительно прозрачную оплату от клиента без комиссий от банков, брокеров или других посредников. Такой подход гарантирует независимость советов и максимальную ориентацию на интересы клиента.
Компания iPlan является членом UAFIC (Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний) и СУП (Союз украинских предпринимателей).
Комментарии