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5 августа 2025, 16:43 Читати українською

Падение курса евро не будет длительным — аналитики

Доллар США во вторник, 5 августа, стабилизировался после падения, вызванного слабым отчетом по рынку труда. В то же время европейские валюты, такие как евро и фунт стерлингов, торговались осторожно накануне ключевых событий — заседания Банка Англии и дедлайна в торговых переговорах между США и Швейцарией. Об этом пишет WSJ.

Доллар США во вторник, 5 августа, стабилизировался после падения, вызванного слабым отчетом по рынку труда.

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Доллар США: последствия слабой статистики: последствия слабой статистики

Индекс доллара DXY вырос на 0,2% до 99,007, восстановившись после падения до недельного минимума. Аналитики MUFG Bank отмечают, что доллар держится «лучше, чем ожидалось», учитывая резкое падение доходности краткосрочных казначейских облигаций. Это может свидетельствовать о том, что трейдеры закрывают свои предыдущие ставки против американской валюты.

Напомним, в пятницу доллар резко упал после провального отчета по рынку труда, который заставил президента Трампа уволить руководительницу Бюро статистики труда. Это значительно усилило ожидания рынка по снижению процентных ставок в США уже в сентябре.

Евро: аналитики ожидают восстановления

Курс евро несколько снизился на 0,3% до $1,1534, откатившись от многонедельных максимумов. Однако аналитики Monex Europe считают, что текущее ослабление европейской валюты вряд ли будет продолжительным. По их мнению, эффект от фискальных стимулов в еврозоне станет более очевидным в экономических данных до конца года, что должно привести к восстановлению курса евро относительно доллара.

Фунт и франк в ожидании событий

Британский фунт стерлингов торгуется почти без изменений на уровне $1,3274 в преддверии заседания Банка Англии в четверг. Аналитики ожидают, что регулятор снизит процентные ставки, но поскольку это решение уже в значительной степени учтено рынком, реакция фунта может быть сдержанной.

Швейцарский франк также находится в центре внимания из-за дедлайна в четверг, до которого Швейцария и США должны заключить торговое соглашение, чтобы избежать введения 39%-й американской пошлины. Аналитики Commerzbank считают, что соглашение, скорее всего, будет достигнуто, что должно поддержать курс франка.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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