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5 августа 2025, 12:54 Читати українською

Вдвое больше: Минфин привлек 72,2 млрд грн на внутреннем рынке ОВГЗ

В июле 2025 года Министерство финансов привлекло в госбюджет 72,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа. Это почти вдвое больше, чем в июне (37,1 млрд. грн.). Привлеченные средства направляются, прежде всего, на усиление обороноспособности страны, говорится в сообщении Министерства.

В июле 2025 года Министерство финансов привлекло в госбюджет 72,2 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Фото: depositphotos

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Доходность гривневых ОВГЗ

Средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ по итогам месяца составила 16,18%. По состоянию на 1 августа в обращении находятся государственные облигации более чем на 1,86 трлн грн.

Кто самый большой владелец

Крупнейшими собственниками остаются коммерческие банки — 47,2% и НБУ — 36%. Доля юридических лиц составляет 9,7%, физических лиц — 5%, нерезидентов — 1%, страховых компаний — 1%, а территориальных общин — 0,03%.

Объем инвестиций юридических и физических лиц в ОВГЗ вырос на 28% за год (1 августа 2025 года по 1 августа 2024 года). По состоянию на 1 августа граждане Украины владели ОВГЗ более чем на 92,8 млрд грн, а юридические лица — более чем на 181,4 млрд грн.

С начала 2025 года благодаря выпуску ОВГЗ в государственный бюджет уже привлечено около 312 млрд. грн. ОВГЗ — второй по объему источник финансирования государственного бюджета Украины. В целом, с начала полномасштабного вторжения эта сумма превысила 1,77 трлн грн в эквиваленте.

По итогам первого полугодия 2025 года Минфин обновил рейтинг первоначальных дилеров. Просмотреть рейтинг первичных дилеров по объемам приобретения ОВГЗ на первичных аукционах в первом полугодии 2025 годапо ссылке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
5 августа 2025, 15:41
#
Государство у себя покупает 😂 Скоро будут писать госдолг вырос на два ярда зелени😂/font>
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