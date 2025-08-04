Премьер Баварии хочет отменить соцвыплаты для украинских беженцев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2025, 9:20 Читати українською

Премьер Баварии хочет отменить соцвыплаты для украинских беженцев

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался за отмену социальных выплат для украинских беженцев, прибывающих в Германию из-за войны россии. Об этом он отметил в воскресенье, 3 августа, во время «летнего интервью» на телеканале ZDF, пишет DW.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался за отмену социальных выплат для украинских беженцев, прибывающих в Германию из-за войны россии.
Фото: kontentmedia.com.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Нужно обеспечить, чтобы больше не было никаких выплат „бюргергельд“ (деньги для граждан) для всех прибывающих из Украины. Это должно касаться не только тех, кто приедет в будущем, а всех», — подчеркнул он.

По его убеждению, выплата помощи «мешает интеграции на рынке труда». Зедер объяснил, что «нет ни одной страны в мире», которая бы относилась к беженцам из Украины так, как Германия с выплатами «бюргергельд».

Несколько дней назад представитель ХСС в Бундестаге, эксперт по вопросам внешней политики Штефан Майер отмечал, что украинские мужчины-беженцы в возрасте от 18 до 63 лет, больше не должны получать «бюргергельд».

В коалиционном соглашении правящих в ФРГ Христианско-демократического союза, ХСС и Социал-демократической партии Германии отмечается, что любой, кто въезжает из Украины после 1 апреля 2025 года, как и беженцы из других стран, будет получать только выплаты для соискателей убежища и больше не получать бюргергельд".

Как сообщалось, в 2024 году более 700 тысяч украинских беженцев получили в ФРГ 6,3 млрд евро социальной помощи «бюргергельд».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zephyr
zephyr
4 августа 2025, 10:46
#
Пора бы уже. Все кто хотел- уже могли язык на B1 выучить за эти годы и пойти работать. На детей, инвалидов и пенсов- выплаты не убирают, как-то в статье промолчали.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами