Премьер Баварии хочет отменить соцвыплаты для украинских беженцев

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался за отмену социальных выплат для украинских беженцев, прибывающих в Германию из-за войны россии. Об этом он отметил в воскресенье, 3 августа, во время «летнего интервью» на телеканале ZDF, пишет DW.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Нужно обеспечить, чтобы больше не было никаких выплат „бюргергельд“ (деньги для граждан) для всех прибывающих из Украины. Это должно касаться не только тех, кто приедет в будущем, а всех», — подчеркнул он.

По его убеждению, выплата помощи «мешает интеграции на рынке труда». Зедер объяснил, что «нет ни одной страны в мире», которая бы относилась к беженцам из Украины так, как Германия с выплатами «бюргергельд».

Несколько дней назад представитель ХСС в Бундестаге, эксперт по вопросам внешней политики Штефан Майер отмечал, что украинские мужчины-беженцы в возрасте от 18 до 63 лет, больше не должны получать «бюргергельд».

В коалиционном соглашении правящих в ФРГ Христианско-демократического союза, ХСС и Социал-демократической партии Германии отмечается, что любой, кто въезжает из Украины после 1 апреля 2025 года, как и беженцы из других стран, будет получать только выплаты для соискателей убежища и больше не получать бюргергельд".

Как сообщалось, в 2024 году более 700 тысяч украинских беженцев получили в ФРГ 6,3 млрд евро социальной помощи «бюргергельд».