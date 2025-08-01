Доля неработающих кредитов в банках приблизилась к историческому минимуму

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2025 года сократилась до 27%, или на 3,3 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года. Об этом сообщает прессслужба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что нынешняя доля NPL близка к историческому минимуму, зафиксированному по состоянию на 1 марта 2022 года — на начало полномасштабного вторжения России в Украину.

В первый год полномасштабной войны уровень дефолтов достиг около 20%, а доля NPL в портфеле — 39,1%. С середины 2023 года доля NPL постепенно сокращается.

Определяющим фактором сокращения доли NPL в первом полугодии 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 133,7 млрд грн или на 10,3% до 1,432 трлн грн.

Доля NPL физических лиц за первое полугодие снизилась на 1,5 и. п. до 14,0%, бизнеса — на 3,5 в. п. до 35,5%.

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:

в частных украинских банках — до 9,9%;

в банках с иностранным капиталом — до 9,5%;

в государственных банках — до 38,5%.

Без учета долгов бывших собственников Приватбанка и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 июля 2025 года составляет 21,6% в государственных банках и 16,1% — в банковской системе.