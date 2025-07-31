Система BankID НБУ: количество идентификаций выросло на 32%

В первом полугодии 2025 украинцы стали активнее использовать систему BankID Национального банка Украины (НБУ) для электронной идентификации. За этот период было осуществлено 50,8 млн успешных идентификаций, из которых 23,6 млн пришлись на второй квартал. Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество успешных идентификаций возросло на 12,4 млн, или на 32%. Также наблюдается рост на 3% (свыше 1,4 млн. идентификаций) по сравнению со вторым полугодием 2024 года.

«Такая динамика роста свидетельствует о стабильно высоком спросе на систему BankID НБУ как на надежный и удобный инструмент дистанционного подтверждения личности для получения онлайн услуг как в государственном, так и коммерческом секторе», — говорится в сообщении.

Расширение круга участников

По итогам первого полугодия 2025 года система BankID НБУ насчитывала 39 банков-идентификаторов и 110 абонентов — поставщиков услуг.

В первом полугодии 2025 года к системе присоединились три новых абонента:

финансовая компания, предоставляющая услуги онлайн-кредитования;

платформа онлайн-записи к врачам и на медицинские консультации;

сервис для предоставления услуг по ремонту, клинингу и перевозкам.

Ключевые изменения в документах системы

С 1 июня 2025 г. система BankID НБУ перешла на новую версию Спецификации взаимодействия абонентского узла с центральным узлом системы.

В связи с этим:

абонент-идентификатор должен ознакомлять пользователя с перечнем передаваемых данных и названием абонентского узла до того, как он даст согласие на передачу своих данных;

установлено ограничение на время действия ссылки, по которой пользователь переходит в платежное приложение банка;

обновлены требования к передаче и обработке данных, содержащихся в электронной анкете.

«Соответствующие изменения направлены на усиление безопасности, конфиденциальности данных пользователей и повышение прозрачности взаимодействия между абонентами», — подчеркнули в НБУ.