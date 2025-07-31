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31 июля 2025, 14:02 Читати українською

Капитализация криптоказначейских компаний выросла до $160 млрд

Совокупная рыночная капитализация публичных компаний, держащих криптовалюты на балансе, выросла до $160 млрд — по сравнению с примерно $90 млрд в начале 2024 года. Об этом пишет Incrypted со ссылкой на The Block.

Совокупная рыночная капитализация публичных компаний, держащих криптовалюты на балансе, выросла до $160 млрд — по сравнению с примерно $90 млрд в начале 2024 года.

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Что известно

Согласно изданию, этот скачок свидетельствует о новой тенденции: инвесторы все чаще ищут экспозицию в крипторынке через фондовый рынок.

Рост за последние шесть месяцев отражает изменения в подходах к корпоративному управлению активами, отметили аналитики.

Кроме того, криптовалюты все чаще признаются легитимными активами в структуре баланса, а объявления о криптоказне часто сопровождаются двусмысленным ростом стоимости акций соответствующих компаний.

Ключевым показателем оценки таких компаний является mNAV (множитель чистой стоимости активов), рассчитываемый путем деления стоимости предприятия на чистую стоимость токена.

Хотя многие такие компании торгуются с премией к mNAV, это не всегда свидетельствует о реальном рычажном экспонировании, поскольку цену часто поднимает спекулятивная активность. Премия, скорее, указывает на доверие рынка к профессиональному управлению криптоактивами и институциональной легитимности, чем на фактическое обеспечение активами, подчеркнули эксперты.

К тому же криптоказначейства открывают новые возможности для крупных холдеров токенов, стремящихся выйти с позиций без давления на рынок. Вместо прямых продаж на биржах, которые могут обвалить цену, киты могут передавать токены в криптотрезорные компании в обмен на акции.

Эти акции затем продаются через традиционные финансовые рынки, обеспечивая более высокую ликвидность и более стабильную ценовую динамику. Такой механизм поддерживает нарратив «диверсифицированного трезора», а не выглядит как «слив токенов».

Этот тренд не только решает проблему ликвидности на крипторынку, но и формирует новые инвестиционные инструменты на пересечении традиционных финансов и Web3.

Однако устойчивость текущей оценки рынка будет зависеть от успешного внедрения стратегий и результативности криптоактивов, лежащих в основе казначейств.

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Источник: Минфин
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