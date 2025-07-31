Кредит наличными: банк, МФО или кредитный союз — что выбрать?

Потребность в дополнительном финансовом ресурсе может возникнуть внезапно — в случае болезни, срочного ремонта, переезда или поддержки семьи. Особенно это актуально в условиях войны, когда нестабильность усиливает потребность в «финансовой подушке» или быстром доступе к средствам. Один из самых простых способов получить нужную сумму — кредит наличными.

В Украине такой кредит можно взять в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных союзах. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Рассмотрим каждый из них отдельно, чтобы выбрать самый удобный и выгодный способ кредитования.

Вариант № 1: Кредит наличными в банке

Почему большинство заемщиков выбирают банки

Когда речь заходит о кредитах, чаще всего вспоминают о банках. Это самый надежный, хотя и не всегда самый быстрый способ получить займ. Банки работают по четким правилам, установленным Национальным банком, и у них репутация финансовых учреждений, которые гарантируют безопасность сделок.

Ключевое преимущество банковского кредитования состоит в сочетании надежности, прозрачных условий и широкого выбора. Можно выбрать удобный график погашения или специальные программы для конкретных целей — покупка авто, ремонт или обучение. Процентные ставки здесь, как правило, ниже, чем у МФО или кредитных союзов.

Впрочем, требования к заемщикам у банков выше: требуется стабильный доход, хорошая кредитная история или официальное трудоустройство. Поэтому некоторые клиенты могут получить отказ, а процесс оформления длится дольше, чем в МФО, поскольку банк тщательно проверяет документы и оценивает платежеспособность.

Несмотря на это, для многих клиентов банковский кредит остается самым удобным вариантом. В некоторых случаях решение принимается автоматически, без дополнительных справок, а оформить кредит можно даже онлайн. В итоге клиент получает адекватные проценты, прозрачные условия и возможность одолжить большие суммы, чем в небанковских учреждениях.

Что предлагают банки

Об условиях кредитования в банках можно составить впечатление на примере предложений двух финучреждений, которые активно кредитуют украинцев.

Ощадбанк

Ощадбанк предлагает одни из самых выгодных условий кредитования на рынке — с низкой ставкой, государственной поддержкой и длительными сроками погашения.

Банк предоставляет наличные кредиты на сумму от 10 000 до 500 000 грн сроком до 60 месяцев, а по программе «Энергонезависимость» — до 1 000 000 грн до 10 лет с государственной компенсацией части стоимости.

Это уникальная возможность не только получить финансовую поддержку, но и снизить фактическую стоимость кредита благодаря софинансированию от государства и международных партнеров — в частности, ЕБРР.

Ставка — одна из самых низких среди госбанков — стартует от 21% годовых, а для ответственных заемщиков предусмотрено снижение процентной ставки уже после 5 своевременных платежей. В отличие от многих банков, Ощад не взимает никаких штрафов за досрочное погашение, что позволяет клиентам сэкономить еще больше.

Оформить кредит можно просто: в отделении или дистанционно, с минимальным набором документов. Решение принимается быстро — обычно в течение 2−4 часов, а денежные средства оперативно зачисляются на карточный счет.

Ощад — один из немногих банков, который активно кредитует пенсионеров, получающих пенсию в банке (до 65 лет), а также поддерживает клиентов, инвестирующих в собственную энергоэффективность, образование или авто. Именно поэтому, по словам представителей банка, в 2025 году спрос на кредиты вырос в два раза, а средний чек увеличился — клиенты доверяют и больше берут.

Sense Bank

Sense Bank предлагает одну из самых гибких и диджитализированных моделей наличного кредитования на рынке. Наличный кредит в банке можно получить на сумму от 5 000 до 1 000 000 грн, сроком от 6 до 60 месяцев. Несмотря на формальную годовую ставку от 0,01%, фактическая стоимость кредита формируется за счет комиссии за обслуживание кредита и до 31.07 составляет 2,15−2,35% в месяц, реальная годовая процентная ставка зависит от размера и срока кредита, и может составлять от 46,85% — 60,55%. С 01.08.25 комиссия за обслуживание кредита составит 2,15−2,55% в месяц. Реальная годовая процентная ставка зависит от размера и срока кредита, и может составлять от 46,85% — 66,78%.

Оформление доступно через мобильное приложение Sense SuperApp, в отделениях банка, через контакт-центр или даже в мини-отделениях в ТЦ «Эпицентр». Решение принимается до 24 часов (обычно быстрее). Справка о доходах требуется только при сумме кредита от 50 000 грн, доступность распространяется на ФОПов, пенсионеров и клиентов без официального трудоустройства. Банк отмечает преимущества прозрачности, отсутствие скрытых платежей и полное цифровое взаимодействие. По данным банка, в 2025 году спрос на наличные кредиты стабильно растет, а главная тенденция — переход к полному онлайн-оформлению. Сейчас все больше клиентов предпочитают именно такой способ взаимодействия с банком, а также ожидают гибкости условий и понятных финансовых моделей. В Sense Bank это реализовано максимально технологично.

Вариант № 2: МФО — минимум формальностей, максимум скорости

Микрофинансовые организации — второй, по популярности, вариант для получения наличного займа. Их главное преимущество — скорость и простота оформления. Чтобы получить займ, достаточно иметь только паспорт и идентификационный код, а иногда — даже просто их серийные номера. Не нужны справки с работы, подтверждение доходов или поручители. Весь процесс занимает в среднем 15 минут: клиент приходит в офис или заходит на сайт, заполняет минимальную анкету и через несколько минут получает деньги на карту.

Именно благодаря этому МФО стали популярны среди украинцев:

у которых неидеальная кредитная история;

которые не могут предоставить справку о доходах;

которые нуждаются в деньгах срочно, а не через 1−2 дня, как это часто бывает в банках.

При этом, несмотря на распространенные стереотипы, МФО в Украине работают на законных основаниях — их деятельность регулируется Законом «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг». Для ведения деятельности они получают лицензию профильной комиссии. Но нужно понимать: простота доступа к деньгам компенсируется их стоимостью.

Основной минус МФО — высокие проценты. Реальные процентные ставки в микрофинансовых организациях (МФО) в Украине значительно выше, чем в банках и часто колеблются в пределах 365% годовых и выше. Такие кредиты действительно могут выручить «до зарплаты», но для больших или долгосрочных целей они не подходят.

МФО часто не требуют указывать цель кредита, поэтому эти средства можно использовать для чего угодно. Но именно поэтому важно быть особенно внимательным: слишком легкий доступ к деньгам может так же легко обернуться долговой ловушкой, если не рассчитать свои возможности.

Вариант № 3: Кредитные союзы — альтернатива для своего сообщества

Кредитный союз — это финансовое учреждение, которое объединяет физических лиц по месту жительства, работы или принадлежности к совместной организации. Его главная цель — не прибыль, а взаимопомощь: одни участники вкладывают деньги в виде паев или депозитов, другие — берут кредиты.

Такие союзы работают на законных основаниях, под наблюдением НБУ, а их члены — не просто клиенты, а совладельцы с правом голоса. Именно это дает возможность влиять на деятельность учреждения, участвовать в собраниях, контролировать финансовую отчетность.

Главное преимущество кредитного союза — индивидуальный подход. Здесь более простые условия оформления, гибкие графики погашения, часто — отсутствие штрафов за просрочку, а также более низкие требования к документам и кредитной истории. В то же время реальная ставка кредитования может колебаться в пределах 60−120% годовых, что меньше, чем у МФО, но выше, чем у банка.

Доля кредитных союзов в финансовой системе Украины не превышает 1%, однако они играют важную социальную роль. Они особенно востребованы в небольших городах и селах, где мало банковских отделений или альтернативных сервисов. Кроме того, союзы охотно работают с пенсионерами, людьми без официального трудоустройства или фермерами.

Оформить кредит в КС можно только после вступления: подается заявление, уплачиваются вводный и долевой взносы. И только после этого клиент становится участником системы, построенной на принципах взаимного доверия.

Вывод

Кредит наличными — вполне привычная практика в ситуациях, когда деньги нужны срочно, а собственных ресурсов не хватает. Выбрать оптимальный вариант на данный момент несложно.

Банки предлагают прозрачные, понятные условия, большие кредитные лимиты и умеренные проценты. Особенно удобно тем, кто уже является клиентом банка: в таком случае решения могут приниматься за считанные минуты, а все взаимодействие — от заявки до подписания — происходит онлайн.

МФО подходят тем, кому нужны деньги «здесь и сейчас». Минимум документов, быстрое зачисление средств и доступ даже для тех, у кого неидеальна кредитная история. Однако следует помнить: за скорость придется заплатить высокими процентами и короткими сроками погашения.

Кредитные союзы — это компромисс для тех, кто ценит индивидуальный подход и хочет быть частью финансового сообщества, а не просто клиентом. Это удобный вариант для регионов или для тех, кому отказали другие кредиторы. Но перед получением средств нужно стать членом союза.

Независимо от того, какой кредит вы выберете, главное — брать его ответственно: реально оценивать свои возможности, внимательно читать условия договора и избегать просрочек. Кредит может быть безопасным инструментом, если использовать его обдуманно.