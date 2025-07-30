Государственный Приватбанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против Коломойского и Боголюбова в английском суде.
Приватбанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против Коломойского и Боголюбова в Англии
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Напомним
Хозяйственный суд Киева 27 ноября закрыл дело о возвращении ПриватБанка бывшим владельцам. Законность национализации банка была признана законной.
Это дело суд рассматривал с 2016 года. Один из бывших совладельцев банка Геннадий Боголюбов пытался оспорить национализацию и вернуть акции Приватбанка. Впрочем, суд не удовлетворил его требования.
Источник: Минфин
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