Приватбанк выиграл многомиллиардный судебный процесс против Коломойского и Боголюбова в Англии

Государственный Приватбанк одержал победу в многомиллиардном судебном процессе против Коломойского и Боголюбова в английском суде.

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Напомним

Хозяйственный суд Киева 27 ноября закрыл дело о возвращении ПриватБанка бывшим владельцам. Законность национализации банка была признана законной.

Это дело суд рассматривал с 2016 года. Один из бывших совладельцев банка Геннадий Боголюбов пытался оспорить национализацию и вернуть акции Приватбанка. Впрочем, суд не удовлетворил его требования.