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29 июля 2025, 11:52 Читати українською

Биткоин приближается к $119 000, Ethereum — к $4 000: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Цена биткоина приблизилась к $119 000, Ethereum — к $4 000

Цена первой криптовалюты приближается к $119 000. При этом второй по капитализации криптоактив — Ethereum — держит курс на $4 000. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За последние 24 часа цена биткоина упала на 0,29%, однако недельный рост составляет 0,78%. Ethereum за сутки упал на 1,81%, за неделю — прибавил 3,84%.

Наряду с биткоином эфир привлекает институциональных инвесторов. С 21 по 25 июля чистый приток в споте Ethereum-ETF составил $1,85 млрд — второй по величине недельный показатель с момента запуска продуктов в июле 2024 года.

Объем Ethereum на балансах публичных компаний достиг 2,32 млн ETH (свыше $9 млрд по текущему курсу) — 1,92% от общего предложения актива.

MetaMask добавил функцию Stablecoin Earn для получения прибыли от стейблкоинов

Криптовалютный кошелек MetaMask представил новую функцию Stablecoin Earn, позволяющую пользователям получать прибыль на свои депозиты в стейблкоинах USDC, USDT или DAI. Это можно делать непосредственно через приложение без необходимости переходить на сторонние платформы.

Этот функционал реализован благодаря партнерству с децентрализованным кредитным протоколом Aave. После внесения средств пользователи получают aTokens (например, aUSDC), отражающие сумму депозита и автоматически начисляющие проценты по переменной ставке.

Как отмечает CoinDesk, интеграция с Aave открывает доступ к пассивному доходу для более чем 100 миллионов пользователей MetaMask, при этом процесс максимально упрощен.

Кроме самого дохода, пользователи также могут подключить карту MetaMask, поддержанную Mastercard. Она позволяет тратить заработанные aUSDC в обычных транзакциях, не прекращая начисление процентов до момента расхода.

За неделю в Ethereum-фонды поступило $1,6 млрд.

С 19 по 25 июля криптовалютные инвестфонды привлекли $1,9 млрд. С начала месяца совокупный приток достиг $11,2 млрд, превысив предыдущий рекорд в $7,6 млрд. Об этом говорится в отчете CoinShares.

Приток к криптофондам продолжается уже 15 недель подряд. С начала года объем поступлений составляет около $30 млрд.

Общая стоимость активов в управлении (AUM) превысила $221 млрд, что стало новым историческим максимумом. На прошлой неделе показатель впервые преодолел отметку в $220 млрд.

Ethereum-фонды стали лидерами недели с притоком $1,59 млрд — это второй самый высокий показатель в истории. С начала года инвестиции в эти инструменты достигли $7,79 млрд больше, чем за весь 2024 год.

Зато из биткоин-фондов за неделю вывели $175 млн. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о начале альтсезона.

«Хотя делать окончательные выводы пока рано», — добавили эксперты.

Приток в фонды на базе Solana, XRP и Sui составил $311 млн, $189 млн и $8 млн соответственно.

«Впрочем, вне этих активов интерес к альтокинам снижается: фонды Litecoin и Bitcoin Cash потеряли $1,2 млн и $0,66 млн», — отметили в CoinShares.

Рост интереса к Solana и XRP связывается с ожиданием запуска ETF на их основе.

Наибольший приток зафиксирован в США — $2 млрд. Германия заняла второе место с результатом $70 млн. В то же время в Бразилии, Канаде и Гонконге наблюдались оттоки на $23,2 млн, $84,3 млн и $160 млн соответственно.

Биткоин-портфель Metaplanet превысил 17 000 биткоинов

Японская компания Metaplanet сообщила о новом соглашении по приобретению 780 биткоинов на сумму примерно $92,5 млн. Средняя цена покупки составила около $118,6 тысяч за монету.

Общий объем биткоин-резервов Metaplanet после сделки вырос до 17 132 BTC, стоимость которых на момент написания составляет более $2 млрд. Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович также сообщил, что фирма приобрела все свои биткоины по средней цене $101 030 за один BTC.

В компании отметили, что с начала июля 2025 года доходность от инвестиций в биткоин составляет 22,5%. Доходность по периодам:

с 1 июля по 30 сентября 2024 года — 41,7%;
с 1 октября по 31 декабря — 309,8%;
с 1 января по 31 марта 2025 года — 95,6%;
с 1 апреля по 30 июня — 129,4%.

С сентября 2024 года по июль 2025 года компания увеличила свои запасы с 398 BTC до более 17 000 BTC.

По данным Bitcoin Treasuries, в настоящее время Metaplanet занимает седьмое место в мире среди корпоративных владельцев первой криптовалюты.

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Источник: Минфин
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