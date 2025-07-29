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29 июля 2025, 9:00 Читати українською

Главное инвестиционное событие онлайн — INVESTFEST 2025

Бесплатная онлайн-конференция о том, как сохранить и приумножить капитал в условиях войны.

Бесплатная онлайн-конференция о том, как сохранить и приумножить капитал в условиях войны.
  • Дата: 21 августа 2025
  • Формат: Онлайн
  • Участие: Бесплатное

INVESTFEST 2025 — это масштабная бесплатная онлайн-конференция для всех, кто хочет научиться грамотно управлять личными финансами, сохранить сбережения и сделать первые уверенные шаги в инвестировании.

Мероприятие организовано финансовым порталом «Минфин» по случаю Дня Независимости Украины.

В период нестабильности, войны и инфляционных рисков грамотное распоряжение деньгами становится как никогда актуальным. INVESTFEST — это ответ на запрос общества: простым языком, с практикой, кейсами и рабочими инструментами.

Что вас ждет на INVESTFEST 2025:

  • 20+ спикеров — опытные инвесторы, аналитики, экономисты, финансовые консультанты;
  • от базовой финансовой грамотности до инвестиций в крипту, недвижимость, ОВГЗ, землю;
  • пошаговые инструкции — как собрать свой первый портфель, какие инструменты подходят новичкам;
  • украинские реалии — валютные ограничения, курс гривны, роль государства, безопасность вложений;
  • инвестиции от $100 — реальные примеры и решения для новичков и опытных инвесторов.

Спикеры и темы:

  • Роман Кошовский, инвестор-практик, кофаундер FIREkit и автор YouTube-канала GOALS on FIRE, расскажет, как управлять капиталом на этапе его расходования.
  • Елена Набатова, криптоинвестор и автор книги «Финансовый гений», поделится стратегиями инвестирования в криптовалюты, которые действительно работают.
  • Владимир Копоть, автор YouTube-канала Monitor.Estate, разберет, может ли украинская недвижимость приносить пассивный доход.
  • Павел Бойко, основатель Gonzo Invest, поделится успешными инвестиционными стратегиями на украинском фондовом рынке.
  • СЕО Smart Family Office и партнер Toloka.vc выступит с темой о самых дорогих ошибках инвесторов и как их избежать.
  • Александра Никитина, адвокат и партнер ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, объяснит, как не потерять доход из-за налогов в 2025 году.

Эта конференция — для всех, кто хочет не просто сохранить сбережения, но и построить путь к финансовой свободе.

Для кого конференция:

  • IT-специалисты, предприниматели, госслужащие, ветераны;
  • все, кто хочет разобраться, как инвестировать в условиях войны — и действовать уверенно.

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Источник: Минфин
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