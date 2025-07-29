Бесплатная онлайн-конференция о том, как сохранить и приумножить капитал в условиях войны.
Главное инвестиционное событие онлайн — INVESTFEST 2025
- Дата: 21 августа 2025
- Формат: Онлайн
- Участие: Бесплатное
INVESTFEST 2025 — это масштабная бесплатная онлайн-конференция для всех, кто хочет научиться грамотно управлять личными финансами, сохранить сбережения и сделать первые уверенные шаги в инвестировании.
Мероприятие организовано финансовым порталом «Минфин» по случаю Дня Независимости Украины.
В период нестабильности, войны и инфляционных рисков грамотное распоряжение деньгами становится как никогда актуальным. INVESTFEST — это ответ на запрос общества: простым языком, с практикой, кейсами и рабочими инструментами.
Что вас ждет на INVESTFEST 2025:
- 20+ спикеров — опытные инвесторы, аналитики, экономисты, финансовые консультанты;
- от базовой финансовой грамотности до инвестиций в крипту, недвижимость, ОВГЗ, землю;
- пошаговые инструкции — как собрать свой первый портфель, какие инструменты подходят новичкам;
- украинские реалии — валютные ограничения, курс гривны, роль государства, безопасность вложений;
- инвестиции от $100 — реальные примеры и решения для новичков и опытных инвесторов.
Спикеры и темы:
- Роман Кошовский, инвестор-практик, кофаундер FIREkit и автор YouTube-канала GOALS on FIRE, расскажет, как управлять капиталом на этапе его расходования.
- Елена Набатова, криптоинвестор и автор книги «Финансовый гений», поделится стратегиями инвестирования в криптовалюты, которые действительно работают.
- Владимир Копоть, автор YouTube-канала Monitor.Estate, разберет, может ли украинская недвижимость приносить пассивный доход.
- Павел Бойко, основатель Gonzo Invest, поделится успешными инвестиционными стратегиями на украинском фондовом рынке.
- СЕО Smart Family Office и партнер Toloka.vc выступит с темой о самых дорогих ошибках инвесторов и как их избежать.
- Александра Никитина, адвокат и партнер ECOVIS BONDAR & BONDAR LAW BUREAU, объяснит, как не потерять доход из-за налогов в 2025 году.
Эта конференция — для всех, кто хочет не просто сохранить сбережения, но и построить путь к финансовой свободе.
Для кого конференция:
- IT-специалисты, предприниматели, госслужащие, ветераны;
- все, кто хочет разобраться, как инвестировать в условиях войны — и действовать уверенно.
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Источник: Минфин
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