Курс валют: евро в банках подскочил на 20 копеек

В понедельник, 28 июля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,45−41,95 грн. Евро покупают за 48,80 грн, а продают за 49,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,63−41,70, евро — 49,00−49,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,76−41,79 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,95−48,97 грн/евро.

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