Курс валют: євро в банках підскочило на 20 копійок

У понеділок, 28 липня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та втратив 2 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,95 грн. Євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,63−41,70, євро — 49,00−49,20 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,76−41,79 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,95−48,97 грн/євро.

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