Минус 1,5 млрд евро: почему ЕС урезал транш Ukraine Facility

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 июля 2025, 14:20 Читати українською

Минус 1,5 млрд евро: почему ЕС урезал транш Ukraine Facility

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил выделение Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в рамках Ukraine Facility. Почему четвертый транш будет меньше, чем мог бы быть (3,05 млрд евро, вместо 4,5 млрд евро), и поступит позже (ожидается, что до конца августа, а не в мае, как должно быть), объясняет в своем телеграмм-канале Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил выделение Украине четвертого транша макрофинансовой помощи в рамках Ukraine Facility.
Фото: depositphotos

Что пошло не так ли?

Денег будет меньше, потому что, как я писал немного выше, — не выполнено 3 из 16 индикаторов с дедлайном в первом квартале 2025 года.

Транш поступит позже, потому что Украина подала отчет о результатах выполнения Плана для Ukraine Facility и запрос на получение финансирования не в апреле, а только 6 июня.

Тянули время в расчете на то, что где-то там успеем за апрель-май подтянуть «хвосты» и отрапортовать о закрытии всех индикаторов, но не получилось.

Читайте также: Транш Ukraine Facility урежут из-за невыполнения реформ

Европейские партнеры в очередной раз на практике подтвердили, что не только вступление в ЕС — «процесс, основанный на заслугах», но и в других отношениях они не забывают о принципе «средства — за выполненные обязательства».

«Проскочить» — не получилось (как, кстати, в прошлом месяце с остановленным «экономическим безвизом»).

Неторопливость в реформах стоила нам почти 1,5 млрд евро и три месяца задержки с поступлением очередного транша помощи.

Но немного успокою — по состоянию на данный момент никакой трагедии не произошло.

Во-первых, на ближайшие месяцы у нас нет серьезных разрывов, и меньшие и поздние поступления не повлияют на финансирование расходов, в первую очередь социального характера — на содержание сфер здравоохранения и образования, выплаты зарплат бюджетникам и т. д.

Во-вторых, эти 1,5 млрд евро не «сгорели». Архитектура UkraineFacility построена на постоянном бюджете, у нас есть время, чтобы закрыть три пока невыполненных индикатора I квартала, предоставить соответствующую информацию в следующем отчете, и если их выполнение будет оценено по меньшей мере как удовлетворительное — мы сможем рассчитывать на соответствующие выплаты.

Урок на будущее

Но для нас это должно стать важным уроком для будущего.

Если в прошлом году мы вовремя закрывали все (ну почти, бывало, что в последние дни или часы, а вступление в силу было уже «за рамками») — как в механизме Ukraine Facility, так и по программе сотрудничества с МВФ, то с начала 2025 года начались непонятные задержки или срывы выполнения задач.

При этом не могу сказать, что среди невыполненных задач было что-то сверхсложное или неподъемное.

Тем более, что содержание и сроки устанавливаем мы сами (в случае с МВФ — письмом о намерениях за четырьмя подписями высших украинских должностных лиц и Меморандумом, в случае с Ukraine Facility — актом Кабинета Министров), а партнеры только согласовывают наши предложения, чтобы они отвечали их собственным целе-указателям (так что была возможность, в случае сомнений, «подстраховаться»).

Но есть одно важное отличие в этих двух программах.

В рамках сотрудничества с МВФ у нас есть регулярная обратная связь в виде визитов миссий этой организации, где есть возможность обсудить сложности и препятствия на пути выполнения задач, и если наши аргументы будут признаны убедительными, есть возможность переформулировать задачи, заменить старый маяк новым, сместить сроки и работать дальше, формально выполнив все количественные и качественные параметры.

Однако в рамках Ukraine Facility такой итерационный инструмент не предусмотрен. Есть со стороны европейских партнеров определенное на каждый квартал потенциальное финансирование, а с нашей стороны — такой же поквартальный набор индикаторов, которые должны закрыть, чтобы получить или не получить средства.

Переговорить о каких-то изменениях — невозможно (ну разве что в теории, но на несколько порядков сложнее, чем с МВФ).

Закончился квартал — Украина представляет на рассмотрение Еврокомиссии детальный отчет по результатам проделанной работы, который наши партнеры верифицируют на предмет полноты, качества и достижения поставленных целей, и по результатам предоставляют рекомендации Комитета постоянных представителей — выделять финансирование или нет, и если да — то в каком объеме.

Должны помнить об этом и усиливать дисциплину в выполнении взятых на себя обязательств, особенно в контексте 2026 года, где у нас еще нет гарантий в части всей необходимой поддержки бюджета со стороны партнеров, и где потенциальная потеря теоретически гарантированных миллиардов евро от ЕС будет иметь более критическое значение, чем сейчас.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами