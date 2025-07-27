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27 июля 2025, 14:03 Читати українською

Каким будет курс доллара и евро в конце июля — прогноз

На следующей неделе ожидается относительно стабильный курс доллара. Курс евро будет находиться в состоянии непредсказуемости. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

На следующей неделе ожидается относительно стабильный курс доллара.
Фото: depositphotos

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Курс доллара

«Как мы неоднократно отмечали, курс доллара, несмотря на повышенный спрос, вряд ли существенно изменится: ведь Нацбанк реализует механизм умеренных изменений — режим управляемой гибкости», — сказал он.

По его словам, текущий курс доллара будет формироваться не только на рыночных началах, но и регулятор при необходимости может внести свои коррективы в курс через валютные интервенции.

Банкир прогнозирует, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться минимальной.

«В целом можно предположить, что на 1 августа официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8−42,1 гривен», — сказал он и напомнил, что на 1 января курс был 42,02 грн/доллар.

Курс евро

Что касается курса евро, то он будет находиться в состоянии непредсказуемости: его колебания могут быть более ощутимыми, чем доллар. И текущие курсовые изменения, прежде всего, будут зависеть от мировых торгов пары доллар/евро и пары гривна/доллар в Украине, сказал Лесной.

«Курсовая пропорция останется на уровне 1 евро за 1,15−1,17 доллара. Это означает, что основные курсовые изменения евровалюты в Украине будут происходить в коридоре 48,5−49,7 гривен», — сказал банкир.

Как отметил Лесовой, на следующей неделе общая ситуация на валютном рынке будет очень похожа на все, что происходило в течение июля.

Во-первых, повышенный спрос будет укрощен — на рынке действует режим «управляемой гибкости», нормализующий любые разногласия между спросом и предложением, во-вторых, курс доллара останется в привычных рамках, в-третьих, курс евро будет соответствовать мировым курсам этой валюты, констатировал банкир.

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Источник: Минфин
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