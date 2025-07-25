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25 июля 2025, 11:36 Читати українською

S&P 500 и Nasdaq снова обновили рекорды

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, тогда как Dow Jones снизился. Об этом сообщает Trading Economics.

Американские фондовые индексы завершили сессию в четверг без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, тогда как Dow Jones снизился.
Фото: goodreturns.in

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Ситуация на фондовом рынке

Инвесторы следили новостями о ходе переговоров между США и их торговыми партнерами, при этом основное внимание рынка было сосредоточено на корпоративной отчетности, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Alphabet Inc. выросли на 1%. Холдинговая компания Google в апреле-июне увеличила чистую прибыль на 19% и выручку на 14%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов. Также был повышен прогноз капиталовложений на текущий год — до $85 млрд с ранее заявленных $75 млрд.

Стоимость Blackstone Inc. поднялась на 3,6%. Объем активов под управлением крупнейшей в мире компании в сфере альтернативных инвестиций во втором квартале увеличился на 13%, а прибыль превзошла консенсус-прогноз.

Бумаги Keurig Dr Pepper подорожали на 0,2%. Производитель безалкогольных напитков в прошедшем квартале увеличил чистую прибыль на 6,2%, при этом выручка незначительно превзошла ожидания.

Цена акций Chevron Corp. выросла на 1,8%. По данным СМИ, компания вернула право на продолжение добычи нефти в Венесуэле.

Акции Nvidia Corp. и Amazon.com Inc. ушли вверх на 1,7%, Albemarle — на 6,8%, Microsoft Corp. и Walmart Inc. — на 1%.

Падение Tesla

Между тем цена бумаг Tesla упала на 8,2%. Производитель электромобилей сократил выручку и чистую прибыль во втором квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались хуже ожиданий.

Акции International Business Machines снизились на 7,6%. Компания получила хорошие финансовые показатели и по-прежнему ожидает роста выручки в 2025 году не менее чем на 5%, при этом прогноз для свободного денежного потока был повышен до «более $13,5 млрд» с $13,5 млрд.

Тем не менее, инвесторов разочаровало то, что выручка IBM в сегменте программного обеспечения в прошедшем квартале оказалась на уровне прогнозов, сообщает MarketWatch.

Кроме того, котировки бумаг Boeing Co. опустились на 1,1%, Apple Inc. — на 0,2%, Nike Inc. — на 1,7%, McDonald's Corp. — на 1,2%, Travelers Cos. — на 1%.

Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 316,38 пункта (на 0,7%) и составил 44693,91 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 4,44 пункта (на 0,07%) и составило 6363,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 37,94 пункта (на 0,18%) и завершил сессию на отметке 21057,96 пункта.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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