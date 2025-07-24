«Нафтогаз» привлек 4,7 млрд грн кредита от «Укргазбанка» на закупку газа

НАК «Нафтогаз Украины» и государственный « Укргазбанк » подписали кредитное соглашение на сумму 4,7 миллиарда гривен. Средства будут направлены на закупку природного газа для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025−2026 годов. Об этом в четверг, 24 июля, сообщила пресс-служба компании.

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Подготовка к отопительному сезону

Как отметил председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, полученные средства уже направляются на закупку газа для наполнения подземных газохранилищ, чтобы обеспечить страну энергоресурсами зимой. Газ будет закупаться на европейских хабах.

«Это — ответ на стратегическую потребность Украины в стабильных поставках энергоресурсов на фоне войны и энергетических рисков», — отметили, в свою очередь, в «Укргазбанке».

Финансирование энергетического сектора

Это уже второй крупный кредит, привлеченный «Нафтогазом» на этой неделе. Во вторник, 23 июля, компания получила заем на аналогичную сумму (4,7 млрд грн) от ПриватБанка. Это свидетельствует о скоординированной поддержке энергетического сектора со стороны государственных банков.

Интересно, что в марте 2025 года «Укргазбанк» провел ребрендинг, позиционируя себя как «экобанк» и лидера по финансированию проектов в сфере возобновляемой энергетики.