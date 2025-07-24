Курс валют: евро дорожает, а доллар стабилен

В четверг, 24 июля, на наличном рынке средний курс доллара не изменился. Евро подорожало на 15 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Средний курс доллара в обменниках не изменился. Цена Евро выросла на 3−4 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−41,99 грн. Евро покупают за 48,75 грн, а продают за 49,37 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется по 41,65−41,75, евро — 49,10−49,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,78−41,81 грн/$. Торги евро проходят на уровне 49,13−49,15 грн/евро.

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