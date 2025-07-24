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Новости компаний
24 июля 2025, 15:30 Читати українською
Українці активно інвестують в економіку: в 2025 році приватні особи вклали у фонди Inzhur понад 1 млрд грн
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Источник: Минфин
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