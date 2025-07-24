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24 июля 2025, 8:37 Читати українською

«Мемная» лихорадка возвращается: инвесторы с Reddit разгоняют акции сети пончиков и производителя экшн-камер

На фондовом рынке США зафиксирован новый всплеск «мемной» лихорадки: розничные инвесторы с популярного форума WallStreetBets начали массово скупать акции сети пончиков Krispy Kreme и производителя экшн-камер GoPro. Это привело к резкому, спекулятивному росту их котировок. Об этом пишет издание Financial Times.

На фондовом рынке США зафиксирован новый всплеск «мемной» лихорадки: розничные инвесторы с популярного форума WallStreetBets начали массово скупать акции сети пончиков Krispy Kreme и производителя экшн-камер GoPro.

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Стремительный взлет акций

В среду акции GoPro в начале торгов взлетели почти на 50%, а Krispy Kreme — на 12%. Обе компании стали новыми фаворитами на форуме Reddit WallStreetBets, который стал известным в 2021 году благодаря «мемной» истерии вокруг акций GameStop.

Сообщения на форуме демонстрируют решимость трейдеров. Одно из типичных сообщений во вторник вечером содержало фразу: «60k DNUT YOLO», что означает инвестицию в $60 тысяч в акции Krispy Kreme (тикер DNUT) по принципу «живешь только раз» (you only live once).

Повторение сценария 2021 года

Как и в 2021 году, розничные инвесторы снова выбирают для своих атак акции, которые являются сильно «зашорченными» — то есть те, на падение которых делают большие ставки профессиональные хедж-фонды.

«Сравнение с 2021 годом уместно — сейчас царит точно такое же настроение. На рынке есть горячие точки, и чувствуется определенное „пузырьковое“ поведение», — отметил стратег из Bespoke Investment Group Джордж Пиркс.

Общий аппетит к риску

Возвращение «мемных» акций происходит на фоне общего роста аппетита к риску на рынке. Индекс S&P 500 в этом году уже 11 раз обновлял свой исторический максимум.

По данным VandaTrack, в первом полугодии 2025 года индивидуальные инвесторы вложили рекордные $155 миллиардов в американские акции, что превышает показатели 2021 года.

«Мем-акции снова в моде, и самые рискованные из них приносят наибольшую прибыль», — подтвердил Эндрю Слиммон, старший портфельный менеджер Morgan Stanley.

Почему это важно

Возвращение «мемной» лихорадки является важным социально-экономическим феноменом. Он свидетельствует о том, что розничные инвесторы, которые объединяются в соцсетях, остаются мощной и непредсказуемой силой на фондовом рынке США.

Это явление демонстрирует не только аппетит к риску, но и определенный классовый конфликт на Уолл-стрит. Многие розничные трейдеры рассматривают свои действия не просто как способ заработать, а как борьбу против крупных хедж-фондов и финансового истеблишмента.

Для рынка в целом это тревожный сигнал. Хотя основные индексы, например S&P 500, растут на фоне сильных экономических данных, появление таких спекулятивных «пузырей» свидетельствует об избытке денег в системе и чрезмерном оптимизме. Как и в 2021 году, такие «лихорадки» часто являются признаком перегретого рынка и могут предшествовать более широкой рыночной коррекции, когда спекулятивный пузырь лопнет, нанеся значительные убытки тем, кто присоединился к нему последним.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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