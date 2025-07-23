Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают мировые соглашения с привязкой к искам Фридмана — юрист

Украинским владельцам долговых обязательств (LPN) бывшего Альфа-Банка (сейчас Sense Bank) начали предлагать мировые соглашения по возврату средств. Однако эти соглашения содержат условие, которое привязывает выплаты к результатам судебных исков подсанкционных российских экс-владельцев банка против Украины. Об этом в среду, 23 июля, в комментарии РБК-Украина сообщил юрист Ростислав Кравец.

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Условия и риски мирового соглашения

По словам юриста, предложения поступают отдельным вкладчикам, которые уже успели подать иски в украинские суды и получить решение в свою пользу. Им предлагают согласиться на отсроченный возврат средств.

Ключевое условие заключается в том, что выплаты состоятся только в том случае, если международный суд примет положительное решение в пользу экс-владельцев банка, в частности, подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Ростислав Кравец предупреждает о серьезных юридических рисках для тех, кто согласится на такие условия.

«В отношении бывших владельцев банка уже действуют санкции, в том числе и в Украине. Участие в схемах, прямо или косвенно поддерживающих реализацию их претензий против государства, может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов», — отметил он, призывая вкладчиков добиваться возврата средств правовым способом через украинские суды.

История проблемы с LPN

До полномасштабного вторжения Альфа-Банк Украина привлекал средства состоятельных клиентов через сложную трансграничную схему, выпуская долговые ноты (LPN). Эти бумаги предлагались как высокодоходная (5−12% годовых) альтернатива валютным депозитам. Важно, что, в отличие от вкладов, LPN не подпадали под защиту Фонда гарантирования вкладов.

После введения санкций против российских акционеров банка, компания-эмитент в Нидерландах прекратила выплаты по этим обязательствам. Общая сумма LPN в обращении на тот момент составляла более $400 млн. Сами же акционеры обратились в международные суды, требуя от Украины компенсации на сумму более $1,4 млрд.

Ситуация осложняется тем, что 21 июля 2025 года СНБО принял решение об активизации мер по взысканию активов подсанкционных лиц.