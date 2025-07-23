Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают мировые соглашения с привязкой к искам Фридмана — юрист

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2025, 18:45 Читати українською

Вкладчикам бывшего Альфа-Банка предлагают мировые соглашения с привязкой к искам Фридмана — юрист

Украинским владельцам долговых обязательств (LPN) бывшего Альфа-Банка (сейчас Sense Bank) начали предлагать мировые соглашения по возврату средств. Однако эти соглашения содержат условие, которое привязывает выплаты к результатам судебных исков подсанкционных российских экс-владельцев банка против Украины. Об этом в среду, 23 июля, в комментарии РБК-Украина сообщил юрист Ростислав Кравец.

Украинским владельцам долговых обязательств (LPN) бывшего Альфа-Банка (сейчас Sense Bank) начали предлагать мировые соглашения по возврату средств.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Условия и риски мирового соглашения

По словам юриста, предложения поступают отдельным вкладчикам, которые уже успели подать иски в украинские суды и получить решение в свою пользу. Им предлагают согласиться на отсроченный возврат средств.

Ключевое условие заключается в том, что выплаты состоятся только в том случае, если международный суд примет положительное решение в пользу экс-владельцев банка, в частности, подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Ростислав Кравец предупреждает о серьезных юридических рисках для тех, кто согласится на такие условия.

«В отношении бывших владельцев банка уже действуют санкции, в том числе и в Украине. Участие в схемах, прямо или косвенно поддерживающих реализацию их претензий против государства, может вызвать вопросы со стороны правоохранительных органов», — отметил он, призывая вкладчиков добиваться возврата средств правовым способом через украинские суды.

История проблемы с LPN

До полномасштабного вторжения Альфа-Банк Украина привлекал средства состоятельных клиентов через сложную трансграничную схему, выпуская долговые ноты (LPN). Эти бумаги предлагались как высокодоходная (5−12% годовых) альтернатива валютным депозитам. Важно, что, в отличие от вкладов, LPN не подпадали под защиту Фонда гарантирования вкладов.

После введения санкций против российских акционеров банка, компания-эмитент в Нидерландах прекратила выплаты по этим обязательствам. Общая сумма LPN в обращении на тот момент составляла более $400 млн. Сами же акционеры обратились в международные суды, требуя от Украины компенсации на сумму более $1,4 млрд.

Ситуация осложняется тем, что 21 июля 2025 года СНБО принял решение об активизации мер по взысканию активов подсанкционных лиц.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами