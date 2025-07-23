Курс валют: евро в банках подскочило на 15 копеек

В среду, 23 июля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку по покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке прибавил 9 копеек и 18 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 48,50 грн, а продают за 49,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,62−41,70, евро — 48,94−49,18 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,72−41,75 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 49,00−49,02 грн/евро.

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