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22 июля 2025, 10:33 Читати українською

Украина планирует обратиться за дополнительным финансированием к МВФ

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку она стремится удовлетворить фискальные потребности страны, несмотря на то, что война с россией конца не видна. Об этом пишет Bloomberg.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что, вероятно, обратится за дополнительным финансированием в Международный валютный фонд, поскольку она стремится удовлетворить фискальные потребности страны, несмотря на то, что война с россией конца не видна.
Фотограф: Ольга Іващенко/Bloomberg

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Что известно

По словам Свириденко, мировые доноры пока выделили лишь половину из примерно $75 миллиардов, необходимых для бюджета в течение следующих двух лет.

В частности, учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около $16 миллиардов истекает в 2027 году, неопределенность продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана при пересмотре кредитором в следующем месяце, сказала премьер.

«Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, очень вероятно, что у нас будет новая программа МВФ», — сказала Свириденко Bloomberg News.

«Экономические и военные сценарии будут на повестке дня во время августовского визита, чтобы определить, будет ли новая программа целесообразной и какими могут быть ее вероятные параметры», — сказала она.

Новая премьер-министр заявила, что также планирует в ближайшие дни дистанционно поговорить с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она интенсивно работала над соглашением по поводу полезных ископаемых, чтобы обсудить потенциальную финансовую помощь.

Новый кабинет также будет стремиться сотрудничать с США по закупке оружия, включая системы противовоздушной обороны Patriot и совместного производства беспилотников.

Это может включать в себя строительство заводов в США для производства беспилотных летательных аппаратов, сказала Свириденко.

«Идея состоит в том, что мы действительно сильная нация — я считаю, что это один из лучших в мире примеров единого поля боя для тестирования технологий», — сказала премьер-министр.

Быстрое движение

Помимо укрепления финансов Украины главной целью Свириденко будет наращивание внутреннего производства оружия в стране как защита от риска потери внешней помощи. Но она дала понять, что, учитывая срочность войны, окно возможностей «будет очень коротким».

«Наша задача — достичь результатов в большинстве сфер за очень короткий промежуток времени», — сказала Свириденко. Она сказала, что цель «добиться чего-то в течение следующих нескольких месяцев».

Любое новое соглашение с МВФ будет частью этого. Переговоры по новой программе ожидаются в этом году, по словам чиновников, знакомых с мнением фонда и центрального банка Украины. Вашингтонский кредитор подписал текущее соглашение о кредитовании два года назад, нарушив прецедент не предоставлять ссуды стране, которая находится в состоянии войны.

Свириденко пообещала решить все нерешенные вопросы, включая меры по борьбе с коррупцией, в рамках действующей программы и так называемого Фонда помощи Украине, финансовой помощи Европейского Союза, до конца года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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