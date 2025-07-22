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22 июля 2025, 10:16 Читати українською

єОселя: с начала года украинцы получили кредиты на жилье на 6,3 млрд грн. Где выдано больше всего

С начала 2025 года по программе доступной ипотеки єОселя уже 3 454 украинские семьи получили кредиты на приобретение собственного жилья. Общая сумма кредитов за этот период составляет 6,3 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

С начала 2025 года по программе доступной ипотеки єОселя уже 3 454 украинские семьи получили кредиты на приобретение собственного жилья.
Фото: depositphotos

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«Всего за все время действия программы есть обитель 18,3 тыс. украинцев получили возможность улучшить условия жизни и стать владельцами квартир, частных домов, танхаусов или дуплекса. Сумма выданных кредитов составляет 30,4 млрд грн», — отметил Телюпа.

Сколько выдано кредитов

За две прошедшие недели выдано 316 кредитов на 583 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

  • 127 военнослужащих и представителей сектора безопасности
  • 25 медиков
  • 20 педагогов
  • 6 ученых

Кредиты под 7% получили:

  • 101 украинец без собственного жилья
  • 29 ВПО
  • 8 ветеранов

Где выдано больше всего

За этот период больше кредитов выдано в Киевской области — 113 и городе Киеве — 74, Львовской области — 22, Винницкой области — 17 и Ивано-Франковской области — 14.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 201 украинец, из них на стадии строительства — 57 объектов, а также 115 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.

Банками-партнерами єОсели — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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