«Армия восстановления»: с начала года безработным выплатили более 712 миллионов

С начала года в рамках проекта Армия восстановления Государственная служба занятости выдала 75 тысяч направлений для временно безработных украинцев и внутренне перемещенных лиц. На заработную плату этих работников направлено 712 миллионов гривен. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы занятости.

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Что известно о проекте

Проект «Армия восстановления» является государственной инициативой, призванной сплотить людей для восстановления Украины.

Безработные, получающие направление на такой вид работ, как правило, работают над восстановлением поврежденной во время войны инфраструктуры, эти люди также помогают пострадавшим от обстрелов, они причастны к строительству оборонных сооружений для ВСУ.

Каждый регион разрабатывает свой план работ и согласовывает его с военной администрацией.

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Какая заработная плата

Заработная плата в рамках проекта «Армия восстановления» составляет в среднем 9,5 тысячи гривен. Вместе с тем такая временная занятость предполагает возможность развития новых навыков и получения опыта, которые будут полезны при дальнейшем трудоустройстве.

Самыми распространенными направлениями работ были:

обеспечение жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий и предоставления адресной помощи ВПЛ и маломобильным группам населения;

предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ и пострадавших в результате боевых действий;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

выполнение вспомогательных работ для нужд ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов и помещений, расчистка железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройство и укрепление блокпостов, фортификационных сооружений, помещений под укрытие;

строительство защитных сооружений гражданской защиты, укрепление дамб;

обеспечение работы пунктов укрытия.

Где продолжаются работы

Общественно полезные работы продолжаются в 19 регионах Украины. Активнее всего они выполняются в Харьковской (40,5 тыс. направлений), Донецкой (32,4 тыс. направлений) и Киевской (31,1 тыс. направлений) областях.