Приватбанк и сеть мультимаркетов «Аврора» продолжают внедрять инновационные платежные решения, делая шопинг более быстрым и удобным. Теперь во всех магазинах сети, где установлены Android POS-терминалы — как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания — доступна функция биометрической оплаты лицом через FacePay от Приватбанка, говорится в сообщении банка.
Приватбанк и «Аврора» запускают сеть биометрической оплаты покупок через FacePay
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
«Если вышел из дома купить что-то необходимое, но забыл телефон — теперь это не проблема, мы вместе с партнерами запустили биометрическую технологию, позволяющую покупать все необходимое в Авроре без кошелька и даже без смартфона, — отметил руководитель направления торгового эквайринга Приватбанка Сергей Макаренко. — Совместный проект ПриватБанка и „Авроры“ станет самым массовым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в оффлайн-ритейле».
Как это работает?
FacePay позволяет оплачивать товары и услуги через распознавание лиц, используя биометрические данные. Это быстро, безопасно и очень удобно — для расчета не нужен кошелек, телефон или банковская карта. Достаточно одного взгляда в камеру терминала — и покупка оплачена вашей улыбкой. Это безопасно, поскольку система распознает лицо и дополнительно требует ввода PIN-кода.
Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо подключить FacePay в приват24 в нескольких простых шагах:
- Откройте раздел «Профиль» в приложении.
- Выделите настройки.
- Выберите «Платежные настройки».
- Установите карту по умолчанию.
- Активируйте FacePay24 .
- Сделайте три фото лица, выберите карту для оплаты и сохраните настройки.
Комментарии