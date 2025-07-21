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21 июля 2025, 16:27 Читати українською

Приватбанк и «Аврора» запускают сеть биометрической оплаты покупок через FacePay

Приватбанк и сеть мультимаркетов «Аврора» продолжают внедрять инновационные платежные решения, делая шопинг более быстрым и удобным. Теперь во всех магазинах сети, где установлены Android POS-терминалы — как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания — доступна функция биометрической оплаты лицом через FacePay от Приватбанка, говорится в сообщении банка.

Приватбанк и сеть мультимаркетов «Аврора» продолжают внедрять инновационные платежные решения, делая шопинг более быстрым и удобным.

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Подробности

«Если вышел из дома купить что-то необходимое, но забыл телефон — теперь это не проблема, мы вместе с партнерами запустили биометрическую технологию, позволяющую покупать все необходимое в Авроре без кошелька и даже без смартфона, — отметил руководитель направления торгового эквайринга Приватбанка Сергей Макаренко. — Совместный проект ПриватБанка и „Авроры“ станет самым массовым в Украине запуском биометрической оплаты покупок в оффлайн-ритейле».

Как это работает?

FacePay позволяет оплачивать товары и услуги через распознавание лиц, используя биометрические данные. Это быстро, безопасно и очень удобно — для расчета не нужен кошелек, телефон или банковская карта. Достаточно одного взгляда в камеру терминала — и покупка оплачена вашей улыбкой. Это безопасно, поскольку система распознает лицо и дополнительно требует ввода PIN-кода.

Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо подключить FacePay в приват24 в нескольких простых шагах:

  • Откройте раздел «Профиль» в приложении.
  • Выделите настройки.
  • Выберите «Платежные настройки».
  • Установите карту по умолчанию.
  • Активируйте FacePay24 .
  • Сделайте три фото лица, выберите карту для оплаты и сохраните настройки.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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