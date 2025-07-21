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21 июля 2025, 15:12 Читати українською

В Австралии вводят ипотеку под залог биткоина

Компания Block Earner запустила в Австралии ипотеку, обеспеченную биткоином, предложив новый способ доступа к недвижимости без продажи криптоактивов. Об этом пишет « Incrypted».

Компания Block Earner запустила в Австралии ипотеку, обеспеченную биткоином, предложив новый способ доступа к недвижимости без продажи криптоактивов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Это стало возможно после решения суда, признавшего, что криптокредиты компании не подпадают под финансовое регулирование.

Ранее Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) пыталась обязать Block Earner получить лицензию. Однако суд освободил продукт от требований закона о финансовых услугах.

В схеме средства заемщиков размещаются на платформе Fireblocks, а биткоин используется как залог под ссуду в фиатной валюте до 50% стоимости недвижимости. При этом криптовалютный вклад дополняется классической ипотекой.

Эксперты отмечают, что США также двигаются в этом направлении. В июне 2025 г. представители Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) предложили финансовым учреждениям Fannie Mae и Freddie Mac учитывать цифровые активы на регулируемых биржах при анализе рисков.

Обе страны сталкиваются с кризисом жилья. В Австралии цены на недвижимость превышают доходы почти в 10 раз, в Сиднее — в 14 раз.

В США медиа стоимость жилья достигла $420 тыс., а уровень бездомности вырос до рекорда с 2007 года. На фоне этого стоимость недвижимости в биткоинах наоборот снизилась, поскольку криптовалюта подорожала почти на 84% в год.

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Источник: Минфин
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