В понедельник, 21 июля, на наличном рынке курс доллара снизился на 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.
Курс валют: доллар в банках подешевел на две копейки, евро — на семь копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 3 копейки в продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже не изменилось.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 48,27 грн, а продают за 48,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,72, евро — 48,72−48,90 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,75−41,78 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,60−48,63 грн/евро.
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Источник: Минфин
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