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19 июля 2025, 9:00 Читати українською

Биткойн бьет рекорды, XRP держится на отметке 3$, н препродажник XYZVerse нацелен на 1 млд $

Биткойн достигает новых вершин, а XRP остается стабильным на отметке 3 доллара. На фоне этих событий на сцену выходит новый конкурент. XYZVerse вызывает ажиотаж в фазе препродажи с амбициозными планами достичь капитализации в 1 миллиард долларов. Что отличает XYZVerse и сможет ли он достичь этой смелой цели?

Биткойн достигает новых вершин, а XRP остается стабильным на отметке 3 доллара.

XYZVerse задает новый тренд: может ли это быть следующая мем-монета с 50-кратным ростом?

Ажиотаж вокруг XYZVerse реальный. Он собирается побить рекорды в сфере мем-монет, нацелившись на 50-кратный рост после запуска.

Текущий предпродажный этап дает ранним инвесторам возможность приобрести токены $XYZ со значительной скидкой, значительно ниже ожидаемой цены листинга.

Оптимистичные настроения в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлен на CoinMarketCap, где сообщество продемонстрировало сильный оптимизм в отношении этой монеты: 95% голосовавших ожидают роста $XYZ.

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XYZ также привлек внимание авторитетных криптоинфлюенсеров. DanjoCapitalMaster, у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «шансом на успех».

Больше, чем просто мем-монета

В отличие от большинства мем-монет, которые следуют за трендами без особой сущности, XYZVerse задает новый тренд. Он сочетает в себе энергичный мир спорта и вирусную природу мем-культуры. И это работает. Предварительная продажа идет быстро, и первые покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, составляет лишь часть их будущей стоимости.

В настоящее время XYZVerse все еще находится в фазе предварительной продажи, но спрос на него высок. Цена уже поднялась с 0,0001 доллара на этапе 1 до 0,003333 доллара на этапе 12, и уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, которые вошли в проект на ранней стадии, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предварительной продажи в 0,1 доллара, эти цифры привлекают внимание людей.

Еще есть время присоединиться до окончания предварительной продажи

Помимо ажиотажа, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. 15% выделено на ликвидность для создания прочной рыночной основы. Чтобы вознаградить свое сообщество с помощью аирдропов и бонусов, команда отложила 10% от общего предложения. Кроме того, значительная часть (17,13%) предназначена для дефляционного сжигания, что со временем может уменьшить предложение и стимулировать спрос на $XYZ.

Проект, ориентированный на сообщество, с большими планами

Одной из отличительных черт XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Команда недавно запустила программу «Посол», дающую пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с известными спортсменами, которые помогут повысить узнаваемость проекта.

Недавнее партнерство с децентрализованной букмекерской конторой bookmaker.XYZ подчеркивает стремление XYZVerse расширить свои возможности. Это большой шаг, который дает сообществу что-то реальное.

В рамках соглашения держатели $XYZ получают специальный бонус на свою первую ставку — приятный бонус, который добавляет дополнительную ценность просто за участие в экосистеме.

Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто новое — нечто, что имеет развлекательную ценность и вызывает реальное участие.

Может ли XYZVerse стать следующей большой мем-монетой?

Благодаря быстро растущему предпродажу, сильному сообществу и амбициозному плану развития, XYZVerse обладает всеми составляющими проекта с серьезным потенциалом. Хотя рынок криптовалют всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность рано войти в крупный проект. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться поближе.

Присоединяйтесь к XYZVerse, следующей возможности для взлета

Биткойн раскрыт: как цифровая валюта меняет финансы

Биткойн — первая и самая известная криптовалюта. Она была создана человеком по имени Сатоши Накамото. Биткойн позволяет людям отправлять деньги друг другу напрямую, без использования банка. Вместо физических монет он существует в виде записей в общей системе, называемой блокчейном. Это означает, что все могут видеть все транзакции, что делает систему прозрачной. Чтобы убедиться в подлинности транзакций, люди, называемые майнерами, решают сложные головоломки для их подтверждения. Когда они это делают, они получают в награду новые биткойны. Этот процесс помогает защитить систему от мошенничества.

Биткойн имеет большой потенциал для изменения того, как мы используем деньги. Устраняя необходимость в банках, он может сделать транзакции быстрее и дешевле. Количество биткойнов ограничено 21 миллионом, что может сделать его ценным, как золото. Каждые четыре года вознаграждение майнеров сокращается вдвое, этот процесс называется «халвинг». Это может повлиять на прибыльность майнинга биткойнов и на рынок. В настоящее время многие люди интересуются биткойном из-за его уникальных особенностей и потенциала роста. По сравнению с другими криптовалютами, биткойн остается лидером и может быть привлекательным вариантом на текущем рынке.

XRP: быстрая и безграничная криптовалюта, формирующая глобальные платежи

XRP набирает популярность как криптовалюта, предназначенная для быстрых, недорогих и безграничных транзакций. Поддерживаемая XRP Ledger, это открытая цифровая валюта, устойчивая к цензуре и подделке.

Созданный Джедом Маккалебом, Артуром Бритто и Дэвидом Шварцем, XRP был запущен с предложением 100 миллиардов токенов. Компания Ripple, получившая от основателей 80 миллиардов XRP, использует эту валюту для повышения ликвидности сети и поддержки экосистемы. Поместив 55 миллиардов XRP на хранение, Ripple обеспечивает контролируемый выпуск валюты на рынок, что отражает ее стремление к стабильности и росту.

На текущем рынке потенциал XRP выделяется благодаря своим уникальным особенностям. В отличие от некоторых других криптовалют, он не требует банковского счета для расчетов и работает без центрального органа, что делает транзакции безопасными и необратимыми. Его способность облегчать беспрепятственные переводы платежей между различными валютами соответствует глобальным тенденциям к более быстрым и эффективным транзакциям. По сравнению с такими монетами, как Bitcoin, которые могут иметь более медленные транзакции и более высокие комиссии, XRP предлагает привлекательную альтернативу. По мере роста спроса на решения для цифровых платежей, технология и видение XRP позиционируют его как привлекательный вариант, за которым стоит следить в развивающемся мире криптовалют.

Заключение

Биткойн и XRP набирают обороты, но XYZVerse появляется как пионерская мем-монета для всех видов спорта, объединяющая фанатов и стремящаяся к беспрецедентному росту.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse

Источник: Минфин
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