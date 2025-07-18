НБУ забрал лицензию у страховой компании Кредо: она является одной из старейших в Украине

Национальный банк отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности у общества с дополнительной ответственностью « СК «Кредо» . Причиной такого решения регулятор назвал непрозрачную структуру собственности компании. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Последствия решения НБУ

Решение правления регулятора вступило в силу немедленно. С этого момента страховая компания «Кредо» теряет право:

заключать новые договоры страхования;

продлевать срок действия действующих договоров;

любым образом увеличивать свои обязательства перед клиентами по уже заключенным соглашениям.

Одновременно с отзывом лицензии, Национальный банк ввел в компании временную администрацию, отстранив ее действующие органы управления. Временному администратору предоставлены исключительные полномочия по управлению активами и обязательствами страховщика.

НБУ также запретил любые расходные операции по счетам и операции с имуществом «Кредо», кроме тех, которые необходимы для обеспечения работы временной администрации.

Контекст компании

Страховая компания «Кредо» работала на рынке Украины более 33 лет и была одной из первых частных страховых компаний, созданных в стране.

Согласно последним обнародованным данным о структуре собственности, по состоянию на 11 июня 2025 года компания имела 18 владельцев, доля каждого из которых не превышала 10,4%.

Почему это важно

Вывод с рынка одной из старейших страховых компаний страны не за финансовые проблемы, а именно за непрозрачность структуры собственности — это дисциплинарная мера, которая призвана заставить владельцев других финансовых учреждений «выйти из тени» и раскрыть реальных контролеров своего бизнеса.

Для Национального банка это вопрос не только выполнения закона, но и национальной безопасности, поскольку непрозрачные структуры собственности могут использоваться для скрытого влияния, в частности со стороны государства-агрессора.

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