Uber инвестирует $300 млн в запуск роботакси

Компания Uber заключила новое шестилетнее соглашение о развертывании более 20 000 автономных такси. Ее партнерами в этом проекте стали производитель электромобилей Lucid и стартап в сфере беспилотных технологий Nuro. Об этом сообщила пресс-служба компании.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Детали партнерства

В рамках соглашения Uber инвестирует $300 миллионов в компанию Lucid. Стартап Nuro, в свою очередь, предоставит программное обеспечение для автономного вождения четвертого уровня, которое будет интегрировано в электромобили Lucid, которые будут использоваться для сервиса Uber. На фоне этой новости акции Lucid выросли на 36%.

Ожидается, что первые роботакси появятся на дорогах одного из мегаполисов США уже в следующем году. Для Lucid это соглашение является важным шагом, открывающим выход на рынок автономных перевозок, где компания ранее не была представлена.

Технологии и планы

Nuro, который имеет поддержку таких гигантов, как Google и SoftBank, разрабатывает технологии, способные управлять автомобилем без участия человека в нормальных условиях движения. Первые испытания совместного проекта уже проходят на полигоне стартапа в Лас-Вегасе.

Основой для нового сервиса станут электромобили Lucid Gravity с запасом хода до 725 км, что должно помочь снизить операционные расходы и сократить время на зарядку. В Lucid также не исключают, что в будущем к программе могут быть подключены и другие модели. Этот проект является расширением стратегии Uber в сфере роботакси, которая уже имеет партнерство с компанией Waymo (подразделение Alphabet).

Гонка вооружений на рынке роботакси: кто есть кто

Рынок полностью автономных такси является одним из самых горячих и конкурентных направлений в современной технологической индустрии. На нем соревнуются несколько типов игроков:

Технологические гиганты: Лидер здесь — Waymo, дочерняя компания Alphabet (Google), которая имеет наибольший опыт и уже годами эксплуатирует свои сервисы в нескольких городах США. Также сюда относится Cruise, подразделение General Motors.

Производители автомобилей: Главный игрок — Tesla с ее амбициозным проектом Robotaxi, основанным на собственном автопилоте и камерной системе.

Разработчики автономных систем: Это компании, такие как Nuro или Mobileye, которые не производят собственные автомобили, а создают «мозг» — программное и аппаратное обеспечение для беспилотного вождения, которое затем продают или интегрируют в партнерстве с автопроизводителями.

Агрегаторы: компании, такие как Uber, которые имеют огромную клиентскую базу, но не обладают собственной технологией автономного вождения. Их стратегия — партнерство с различными разработчиками и автопроизводителями.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут