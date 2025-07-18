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18 июля 2025, 12:44 Читати українською

Рынок криптовалют достиг $4 триллионов, цена Ethereum превысила $3 600: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Рынок криптовалют достиг $4 триллионов: капитализация отрасли растет на фоне бума биткоина и альтокинов

Общая рыночная стоимость цифровых активов впервые в истории достигла $4 триллионов. Это произошло на фоне роста биткоина до новых исторических максимумов и значительного оживления на рынке альтокинов. Об этом сообщает The Block.

В настоящее время рыночная капитализация составляет $4,03 трлн, а суточный объем торгов превысил $277,4 млрд, согласно данным CoinGecko.

Доминирование биткоина на рынке несколько снизилось до 59,5%, в том числе из-за активного роста Ethereum и других альтокинов.

«Более $4 триллиона — не просто символическая цифра, а свидетельство переоценки роли криптовалют в мировой финансовой системе», — заявил инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю.

По его мнению, рост биткоина, значительные притоки средств в биткоин-ETF и постепенная нормализация регулирования способствуют возврату крупного капитала в криптоиндустрию.

Цена Ethereum превысила $3600

Цена второй по капитализации криптовалюты — Ethereum — превысила $3 600. На момент написания новости стоимость актива составляет около $3 620. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки Ethereum вырос на 5%, за неделю — на 22%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост.

Стоимость биткоина составляет свыше $119 тысяч, хотя в начале недели его цена взлетела выше $122 тысяч.

Отметим, что Ethereum поднялся на 25-е место в глобальном рейтинге крупнейших активов по рыночной капитализации, согласно данным Companies Market Cap.

Аналитики Santiment отметили, что рыночная стоимость Ethereum выросла на 50% с 22 июня 2025 года, достигнув самых высоких показателей с конца января 2025 года. Количество активных кошельков с Ethereum превысило 152 млн — это самый большой показатель среди всех криптовалют.

Франция рассматривает пилотный проект по майнингу биткоина для использования избыточной электроэнергии

Группа депутатов Национального собрания Франции выступила с инициативой пятилетнего пилотного проекта, предусматривающего использование избыточной электроэнергии для майнинга биткоина. Соответствующий законопроект был представлен 11 июля.

По мнению авторов законопроекта, такой подход позволит повысить энергоэффективность страны. Сегодня компании часто вынуждены продавать излишки электроэнергии по заниженным ценам из-за отсутствия эффективных механизмов ее накопления.

Майнинг может превратить эти потери в прибыль: по оценкам ассоциации ADAN, 1 ГВт мощности может приносить $100−150 миллионов в год.

Эта инициатива также призвана снизить нагрузку на атомные электростанции. Они вынужденно снижают генерацию под влиянием производства энергии из возобновляемых источников, что приводит к ускоренному износу оборудования.

«Еще одно преимущество майнинга — производство тепла, которое обычно считается уходом. Его можно использовать для отопления жилья, теплиц или промышленности», — отметили парламентарии.

Подобные решения успешно работают в Исландии, Норвегии и Швеции. В случае принятия закона во Франции появятся дата-центры для майнинга, расположенные вблизи электростанций, в заброшенных заводах и других подходящих местах.

Таиланд позволит туристам обменивать криптовалюты на баты для оплаты услуг

В Таиланде запускается пилотный проект, который позволит иностранным туристам обменивать цифровые активы на тайские баты для оплаты услуг. Эту инициативу Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и Банку Таиланда поддержали операторы криптовалютных бирж, сообщает Bangkok Post.

Новая программа предусматривает, что посетители страны смогут конвертировать свои криптовалюты в тайский бат через лицензированных поставщиков и использовать эти средства через провайдеров электронных денег.

Система будет работать в контролируемой среде под пристальным наблюдением SEC, центрального банка, Управления по борьбе с отмыванием средств и других регуляторных органов.

Важно отметить, что проект ориентирован исключительно на временно находящихся в стране туристов. Сами криптовалюты нельзя будет использовать как платежное средство напрямую; оплата возможна только после их конвертации в фиатную валюту на регулируемых платформах.

По словам генерального директора Gulf Binance Нируна Фуваттананукула, эта инициатива является развитием предварительного предложения бывшего премьера Таксина Чинавата, предлагавшего создать аналогичную «песочницу» на Пхукете. Однако новый план имеет более широкую географию и институциональную поддержку.

«К участию в песочнице допускаются лицензированные биржи цифровых активов, брокеры и дилеры, которые получат разрешение SEC. После одобрения участники могут предоставлять услуги в течение 18 месяцев с возможностью продления по усмотрению SEC», — говорится в заявлении.

Однако вице-президент Совета по туризму Таиланда Буммиккитти Руктаэнгам заявил, что власти до сих пор не предоставили туристическим операторам достаточно деталей по этой инициативе. В частности, существуют опасения относительно отмывания средств, ведь у Пхукета уже есть проблемы с незаконной иностранной деятельностью.

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Источник: Минфин
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